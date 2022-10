Topcon s'apprête à présenter ses dernières technologies au salon Bauma de Munich





Topcon Positioning Systems présentera ses dernières technologies pour les domaines clés du terrassement, de la construction de routes et du pavage, de la construction de bâtiments et de l'arpentage au salon Bauma 2022 à Munich.

« Bauma réunit des experts de premier plan de l'industrie et des décideurs clés et nous sommes ravis d'en faire partie, en discutant des dernières solutions avec le marché de la construction. Le salon est toujours important pour nous et nous attendons avec impatience l'opportunité qu'il offre d'avoir un impact positif sur l'avenir de l'industrie », déclare Ulrich Hermanski, CMO et vice-président exécutif de Topcon Positioning Systems.

Le portefeuille de terrassement Topcon comprend des solutions pour aider les entrepreneurs à planifier, exécuter et tirer profit d'une efficacité et d'une productivité accrues.

Idéale pour les petits projets de terrassement, MC-Mobile, la nouvelle solution 3 en 1 qui fait bénéficier les équipements compacts du contrôle de la machine, sera présentée pour les mini-pelles. Grâce à la fonctionnalité du système de positionnement local (LPS), l'agencement peut être réalisé avec l'outil LN-150 pour les informations de positionnement, un prisme et une tablette. MC-Mobile permet aux entrepreneurs de passer en toute transparence de l'agencement à la conception de la machine en utilisant les mêmes solutions matérielles et logicielles. Il offre la possibilité d'effectuer soi-même l'agencement de la construction, de créer des conceptions sur le terrain et de construire selon des spécifications et des précisions exactes.

« La mesure, la conception et la construction avec guidage de la machine peuvent être réalisées avec un seul système en prenant le même écran de tablette utilisé pour la mesure, en le plaçant dans la cabine de la machine et en ayant un affichage visuel pour fournir des résultats avec une précision inégalée. Cela aide les entrepreneurs à être plus productifs, en réduisant la main-d'oeuvre, le temps et les reprises, et donc en augmentant les bénéfices », déclare Ulrich Hermanski.

Deux nouvelles solutions pour le portefeuille de pavage font leur apparition, à savoir la solution Virtual Ski pour les fraiseuses à froid 3D et une solution LPS pour les environnements urbains et les tabliers de pont, toutes deux conçues pour des résultats de pavage optimaux. Ces nouvelles solutions viendront compléter les offres existantes de systèmes de construction et de pavage de routes pour des applications telles que les travaux d'asphalte, de béton et de bordures et caniveaux, ainsi que des logiciels et des services Web pour aider à la gestion de site et à la logistique pour les projets et les flottes.

Les dernières technologies Topcon en matière d'arpentage de construction et de géopositionnement seront disponibles au salon. Des informations sur le service de correction de réseau GNSS récemment étendu, Topnet Live, qui fournit un positionnement fiable et précis pour une grande variété d'applications dans le monde, seront incluses. Des technologies permettant d'augmenter la précision et de réduire les retouches dans le secteur de la construction de bâtiments seront également disponibles.

Découvrez Topcon au salon dans le hall A2, stand 249. L'équipe effectuera des démonstrations en direct sur le stand et sera disponible pour des consultations individuelles dédiées. Pour en savoir plus sur Topcon au salon Bauma, rendez-vous sur topconpositioning.com/bauma-2022.

À propos de Topcon Positioning Group

Topcon Positioning Group a toujours une longueur d'avance en matière de technologie et d'avantages pour les clients et est l'un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs de solutions de mesure de précision et de flux de travail pour les marchés mondiaux de la construction, du géospatial et de l'agriculture. Topcon Positioning Group a son siège à Livermore, en Californie, aux États-Unis (topconpositioning.com, LinkedIn, Twitter, Facebook). Son siège social européen se trouve à Capelle-sur-l'Yssel, aux Pays-Bas. Topcon Corporation (topcon.com), fondée en 1932, est cotée à la Bourse de Tokyo (7732).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 octobre 2022 à 03:40 et diffusé par :