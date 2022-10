TenCate Protective Fabrics et l'université des sciences appliquées de Saxion signent un protocole d'accord (MoU)





Le 15 septembre, une importante délégation de TenCate Protective Fabrics a rendu visite au groupe de recherche sur les textiles durables et fonctionnels de l'université de Saxion (Enschede, NL), dirigé par Jan Mahy.

Le groupe TenCate Protective Fabrics, dirigé par Michael Laton, vice-président de la stratégie et de l'innovation mondiales, s'est rendu à Saxion depuis le siège social nord-américain du fabricant de textiles à Union City, en Géorgie (États-Unis), ainsi que depuis le siège social néerlandais de la société à Nijverdal (Pays-Bas). Le groupe a profité d'une visite complète des laboratoires de Saxion, notamment le laboratoire de textiles circulaires et le laboratoire de composites thermoplastiques du groupe de recherche sur les structures légères, dirigé par Ferrie van Hattum.

Pour couronner cette visite, les deux parties ont signé un protocole d'accord (MoU) : une illustration de leur engagement commun de collaboration à l'avenir.

Les deux entreprises sont des centres de nouvelles technologies textiles et s'engagent à rechercher activement de nouvelles avancées en matière de durabilité, de confort et de performance des tissus. Conscientes des avantages que présente la mise en commun de leurs ressources et de leur expérience industrielle, les équipes dirigeantes de TenCate Protective Fabrics et de Saxion considèrent ce partenariat comme essentiel pour arriver à déboucher sur de nouvelles percées dans le domaine des tissus de protection.

« En tant que deux entreprises dédiées à l'innovation textile, nous sommes enthousiastes à l'idée de déboucher sur ce nouveau partenariat scientifique. En capitalisant sur nos forces et nos capacités collectives, nous ne ferons que contribuer à l'objectif commun d'apporter de nouvelles perspectives et de nouvelles solutions au marché des textiles de protection. Ce n'est que le début d'une collaboration longue et productive entre TenCate Protective Fabrics et Saxion ». - Michael Laton, vice-président de la stratégie mondiale et de l'innovation, TenCate Protective Fabrics

« Les projets de recherche appliquée de Saxion ont suscité un intérêt croissant de la part des entreprises de l'ensemble de la chaîne textile qui souhaitent s'engager dans une collaboration durable et pluriannuelle avec Saxion. Chez Saxion, nous examinons attentivement les ambitions de l'entreprise dans le domaine de la durabilité. Les textiles de haute qualité produits par TenCate Protective Fabrics s'harmonisent parfaitement avec les travaux du groupe de recherche Sustainable & Functional Textiles. Cela nous permet d'associer la technologie créative et l'innovation à l'éducation et d'avoir ainsi un impact sur le monde qui nous entoure ». - Raimond Bartelink, directeur de l'école de technologie créative, Saxion

Désormais formalisé par un protocole d'accord (MoU), ce nouvel accord constitue le fondement de l'engagement des deux parties à maintenir une collaboration structurelle et stratégique pour les années à venir.

