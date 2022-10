L'expérience client occupe le devant de la scène des entreprises européennes





Les entreprises d'Europe et du Royaume-Uni adoptent rapidement de nouvelles technologies et services de centre de contact en réponse aux évolutions fondamentales dans les exigences en expérience client (CX) au cours de ces 24 derniers mois, d'après un nouveau rapport d'étude publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), cabinet mondial de conseil et de recherche en technologie de premier plan.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Contact Center ? Customer Experience Services pour l'Europe et le Royaume-Uni indique que l'expérience client est devenue un élément central pour la plupart des entreprises et une importante mesure de réussite aux yeux des entreprises, des actionnaires et des analystes. En parallèle, la disruption du monde du travail durant la pandémie de COVID-19 a conduit à une pénurie de talents, compliquant ainsi la mission d'attirer et de conserver un solide personnel de centre de contact. Afin de répondre aux attentes des clients sur un éventail croissant de canaux, de nombreuses entreprises délaissent les centres de contact internes ou externalisés au profit de fournisseurs de services externes.

"L'expérience client devient un élément vital pour pérenniser la réussite de l'entreprise et, en parallèle, devient plus difficile à gérer en interne pour les entreprises européennes", déclare Wayne Butterfield, associé, ISG Automation. "Les entreprises devraient tirer parti des investissements réalisés et de l'expertise fournie par des fournisseurs de services aguerris."

Un nombre croissant de fournisseurs en Europe et au Royaume-Uni, qui fait écho aux tendances émergentes aux États-Unis, offre des solutions CX nuagiques qui utilisent de nouvelles technologies pour améliorer la performance et l'efficience, indique le rapport. L'IA optimise la satisfaction du client et accélère les résolutions, avec des outils comme les assistants conversationnels, tout en réduisant aussi les coûts. Les plateformes analytiques génèrent des perspectives qui contextualisent les interactions avec les clients sur divers canaux.

Les entreprises cherchent également des moyens plus stratégiques de surveiller, analyser et gérer les conversations relatives à leur activité sur les réseaux sociaux, les applications de messagerie, les pages d'évaluation en ligne et autres forums, déclare ISG. Grâce aux outils d'IA, analytiques et cognitifs, et souvent de concert avec les fournisseurs, les entreprises peuvent apaiser plus rapidement les préoccupations avant qu'elles n'échappent à tout contrôle et n'endommagent la réputation de la marque.

"Les entreprises sont constamment jugées sur l'expérience client qu'elles fournissent", déclare Jan Erik Aase, associé et responsable mondial, ISG Provider Lens Research. "L'automation les aide à rejoindre la conversation lorsque cela est nécessaire."

Le rapport examine également d'autres tendances de centres de contact en Europe et au Royaume-Uni, y compris l'importance croissante de la souplesse et des préoccupations grandissantes relatives à la sécurité avec l'adoption du télétravail.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Contact Center ? Customer Experience Services pour l'Europe et le Royaume-Uni évalue les capacités de 28 prestataires dans quatre quadrants: opérations numériques, IA et analytique, services de télétravail et services d'expérience client sur réseaux sociaux.

Le rapport désigne Atento, Capita, Firstsource, Sitel Group, Teleperformance et Webhelp comme Leaders dans les quatre quadrants. Il nomme Conduent, Majorel, Transcom et Wipro comme Leaders dans trois quadrants chacun. Concentrix et Tech Mahindra sont désignés Leaders dans deux quadrants chacun, et [24]7.ai et HGS sont nommés Leaders dans un quadrant chacun.

En outre, [24]7.ai est nommé Rising Star, avec un "portefeuille prometteur" et un "potentiel futur élevé" selon la définition d'ISG, dans deux quadrants. HGS et WNS sont désignés Rising Stars dans un quadrant chacun.

Une version personnalisée du rapport est disponible auprès de Firstsource et Sitel Group.

Le rapport 2022 ISG Provider Lenstm Contact Center ? Customer Experience Services pour l'Europe et le Royaume-Uni est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

