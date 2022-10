SUNSHINE BIOPHARMA ACQUIERT NORA PHARMA, UNE COMPAGNIE PHARMACEUTIQUE CANADIENNE EN PLEINE ÉMERGENCE





L'acquisition de Nora Pharma permet à Sunshine Biopharma de se rapprocher de son objectif de devenir une société pharmaceutique entièrement intégrée.

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Sunshine Biopharma inc. (NASDAQ: SBFM) compagnie pharmaceutique mettant l'accent sur la recherche, le développement et la commercialisation de traitements en viraux et oncologiques a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé l'acquisition de toutes les actions en circulation de Nora Pharma inc. Cette transaction entre en vigueur immédiatement. À ce titre, Nora Pharma inc. est désormais une filiale à part entière de Sunshine Biopharma inc.

L'ajout de Nora Pharma permet à Sunshine Biopharma d'étendre ses activités dans le domaine des médicaments génériques et des biosimilaires. Le prix d'achat de 30 M$ CAD (approximativement 21.9 M$ US) a été payé en comptant, par des actions ordinaires de Sunshine Biopharma ainsi que par un montant payé au cours des prochaines années, selon l'atteinte des objectifs.

« L'acquisition stratégique de Nora Pharma élargit considérablement notre source de revenus et devrait générer une croissance du chiffre d'affaires ainsi que du bénéfice net pour plusieurs années à venir », a déclaré le Dr Steve Slilaty, PDG de Sunshine Biopharma. Dr Slilaty a poursuivi : « Cette acquisition donne à Sunshine une position solide dans l'industrie des médicaments génériques sous ordonnances et permet à Sunshine d'utiliser ses ressources financières pour contribuer à l'expansion prévue de l'entreprise ».

Malek Chamoun, fondateur et président de Nora Pharma, a déclaré : « Sunshine apportera une expertise supplémentaire ainsi que des ressources financières durables qui aideront Nora sur le plan de sa croissance accélérée et de son leadership dans l'offre de médicaments abordables de haute qualité sur le marché canadien. »

Basée dans la région métropolitaine de Montréal, Nora détient un portefeuille de plus de 50 molécules pharmaceutiques, y compris des médicaments génériques sur ordonnance, des produits en vente libre et des biosimilaires. Nora Pharma et sa filiale offrant des services qui commercialisés sous le nom de Léa Solutions demeureront actives et continueront d'opérer sans changements.

Dr Slilaty a ajouté : « Nora Pharma continuera d'opérer en tant que filiale de Sunshine Biopharma, avec M. Chamoun comme président. Nous sommes heureux que les employés de Nora rejoignent la famille de Sunshine Biopharma. »

À propos de Nora Pharma inc.

Nora Pharma est une société pharmaceutique canadienne offrant des médicaments génériques et spécialisés à travers le pays. Nora Pharma se positionne comme un partenaire de choix pour optimiser l'offre de services aux pharmacies partenaires et offrir aux patients un accès à des produits pharmaceutiques abordables et de haute qualité. Pour plus d'informations, visitez www.norapharma.ca/fr/.

À propos de Sunshine Biopharma inc.

En plus de travailler avec l'Université de l'Arizona sur le développement d'un traitement contre le COVID-19, Sunshine Biopharma est engagée dans le développement d'Adva-27a, un composé anticancéreux unique. Les tests effectués à ce jour ont démontré l'efficacité de l'Adva-27a pour détruire les cellules cancéreuses multirésistantes, y compris les cellules cancéreuses du pancréas, les cellules cancéreuses du poumon à petites cellules, les cellules cancéreuses du sein et les cellules du sarcome utérin. Des essais cliniques pour l'indication du cancer du pancréas devraient être menés à l'Hôpital général juif de l'Université McGill à Montréal, au Canada. Sunshine Biopharma est également engagée dans le développement d'un nouvel ARNm anticancéreux appelé K1.1. Les données recueillies à ce jour ont montré que l'ARNm de K1.1 est capable de détruire les cellules cancéreuses in vitro, y compris les cellules cancéreuses du sein multirésistantes (MCF-7/MDR), les cellules d'adénocarcinome ovarien (OVCAR-3) et les cellules cancéreuses pancréatiques (SUIT- 2). Des études utilisant des cellules humaines non transformées (normales) (HMEC) ont montré que l'ARNm de K1.1 avait peu ou pas d'effets cytotoxiques. L'ARNm de K1.1 est facilement adaptable pour être administré aux patients à l'aide de la technologie éprouvée du vaccin à ARNm. Pour plus d'informations, visitez www.sunshinebiopharma.com.

Énoncés prospectifs de la sphère de sécurité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les attentes, les prévisions et les hypothèses actuelles de Sunshine Biopharma inc. (la « Société ») qui impliquent des risques ainsi que des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux celles anticipées ou attendues. Ces déclarations apparaissent à plusieurs endroits dans ce communiqué et incluent toutes les déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques concernant l'intention, la conviction ou les attentes actuelles de la Société, y compris les déclarations relatives aux activités de développement de médicaments, aux performances financières et à la croissance future de la Société. Ces risques et incertitudes sont décrits plus en détail dans les documents déposés et les rapports de la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les résultats réels et le calendrier de certains événements pourraient différer sensiblement de ceux projetés ou envisagés par les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs détaillés de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC. Référence faite aux mises en garde et aux facteurs de risque énoncés dans les derniers documents déposés par la Société auprès de la SEC.

