Darling Ingredients acquiert Gelnex, un producteur brésilien de collagène, pour renforcer sa capacité de production de collagène de bovins nourris à l'herbe





IRVING, Texas, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR), leader mondial de la transformation des déchets alimentaires en produits durables et producteur d'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir toutes les actions de Gelnex, un producteur mondial de premier plan de produits à base de collagène (y compris la gélatine et les peptides de collagène), pour environ 1,2 milliard de dollars en espèces. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être clôturée au cours du premier trimestre de 2023.

Basée au Brésil et comptant cinq installations en Amérique du Sud et une aux États-Unis, Gelnex a la capacité de produire 46 000 tonnes métriques de produits à base de collagène par an, qu'elle exporte vers plus de 60 pays dans le monde, et emploie environ 1 200 personnes.

« Soutenus par la forte croissance de la demande de produits à base de collagène sur le marché mondial de la santé et de la nutrition, nous prévoyons que le marché des peptides de collagène doublera au cours des cinq prochaines années », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général. « Gelnex est une entreprise bien gérée et sera immédiatement relutive. Cette acquisition permettra à Darling de continuer à étendre sa présence sur le marché de la santé et de la nutrition et accroît notre capacité de production de collagène de bovins nourris à l'herbe en Amérique du Sud pour contribuer à la satisfaction de la demande future de nos clients de collagène dans le monde entier. »

Avec 11 installations ultramodernes réparties sur quatre continents, Rousselot, la marque santé de Darling Ingredients, est un fabricant de premier plan et un fournisseur mondial de centaines de produits à base de collagène de bovine, porcine et marine.

« Le collagène est la protéine la plus abondante que l'on trouve naturellement dans le corps, et il joue un rôle croissant sur le marché de la santé et de la nutrition auprès des consommateurs qui en recherchent les bienfaits pour leurs cheveux, leurs ongles, leur peau, leurs articulations, leurs os et leurs muscles », a déclaré Stuewe. « Nos produits de collagène polyvalents et de qualité supérieure peuvent être utilisés dans une large gamme d'applications, y compris les mélanges de poudre, les capsules, les comprimés, les barres nutritionnelles, les boissons, les produits laitiers, les confiseries et plus encore. »

Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Darling Ingredients dans le cadre de la transaction.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de durabilité , la société exploite plus de 250 usines dans 17 pays et réutilise environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, consultez le site : darlingii.com. Suivez-nous sur LinkedIn .

