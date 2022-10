Valuence modifie le nom de la branche achat de produits de marque de luxe Nanboya, qui devient ALLU pour les implantations à l'étranger





Le groupe Valuence offre une valeur transformatrice adaptée à toutes les parties prenantes, encourageant chaque personne dans le monde à vivre pleinement selon ses valeurs. Valuence International Ltd. (Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ; Susumu Muguruma, Représentant) a annoncé que la société a modifié le nom pour toutes les implantations de Nanboya à l'étranger, le nouveau nom commercial sera ALLU.

Renforcer les ventes au détail et le marketing à l'étranger

Depuis l'ouverture de son premier bureau à Hong Kong en juillet 2019, Valuence a continué d'étendre sa présence à l'étranger. La société exploite aujourd'hui 34 sites dans 16 pays.

Valuence International développe également ses circuits de vente à l'étranger, incluant le lancement en ligne de STAR BUYERS AUCTION, un site de vente aux enchères B2B pour les revendeurs. Ce site de vente aux enchères en ligne permet aux entreprises du réemploi dans le monde entier de participer. La société a par ailleurs lancé la marque de détail ALLU destinée aux particuliers aux États-Unis, élargissant davantage ses circuits de distribution à l'étranger.

Le changement de nom, de Nanboya à ALLU, vise à renforcer le marketing et à séduire les clients en offrant une marque unifiée pour les achats et les ventes, dans le but de lancer les ventes au détail dans divers pays à l'avenir.

ALLU signifie all for you (littéralement "tout pour vous") et fait référence à l'engagement de la société à écouter ses clients, à proposer une large gamme de services et à représenter une valeur reliant au futur. En outre, la société a décidé d'unifier ses activités d'achat de produits de marque de luxe et ses commerces de détail à l'étranger sous la marque familière ALLU, appréciée des clients du monde entier.

Le groupe Valuence continuera d'ouvrir des sites d'achat sous la marque ALLU à l'étranger, renforçant davantage la marque en vue d'une expansion des commerces de détail dans chaque pays.

Valuence International Ltd. (https://www.valuence.inc/en/group/international/)

Date de création : 19 novembre 2008 (Création du groupe : septembre 2015) Directeur délégué et président : Susumu Muguruma Siège : 16F, Tower 5, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong Lignes commerciales : achat et vente de produits de marque de luxe, métaux précieux, pierres précieuses, etc.

(https://www.valuence.inc/en/group/international/)

*Valuence International Ltd. est une société du groupe Valuence Holdings Inc. (Code sur la Bourse de croissance TSX : 9270, https://www.valuence.inc/en/).

