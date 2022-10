Ebola en Ouganda : une poudrière épidémique négligée, déclare l'AHF





Alors que près de 40 personnes sont décédées après avoir été infectées par une souche virale rare dans le cadre de l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Ouganda, la Fondation AIDS Healthcare (AHF) demande instamment au monde entier de faire preuve de vigilance pour que la région dispose des équipements de santé dont elle a besoin, notamment des équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé, et faire en sorte que les vaccins contre l'Ebola soient disponibles le plus rapidement possible.

L'épidémie actuelle a débuté il y a un mois et s'est propagée à cinq districts, dont deux sont en confinement depuis 21 jours. Au 17 octobre, 54 cas confirmés et 20 cas probables d'Ebola ont entraîné 19 décès confirmés et 20 autres probables, dont quatre parmi le personnel de santé. Il y a trois jours, les autorités ougandaises avaient recherché les contacts de plus de 1 100 personnes. Cette épidémie est causée par la souche soudanaise du virus, pour laquelle il n'existe pas de vaccin approuvé.

« Il est impératif que cette crise soit surveillée de très près et que des mesures soient prises de toute urgence pour ne pas répéter les erreurs du passé qui ont conduit à des milliers de décès évitables, dont deux médecins de l'AHF en Afrique de l'Ouest pendant l'épidémie d'Ebola de 2014-2016 », a déclaré le Dr Penninah Iutung, chef du Bureau Afrique de l'AHF, basé à Kampala. « Le monde entier doit se mobiliser pour que l'Ouganda et les pays voisins mettent en oeuvre une réponse robuste visant à contenir et éliminer cette épidémie. Cela inclut la mise à disposition d'EPI adéquats pour tous les travailleurs de la santé, une sensibilisation des communautés, ainsi que la production et la distribution adéquates de vaccins ».

Selon l'agence Reuters, le Serum Institute of India a récemment annoncé son intention de fabriquer, d'ici la fin du mois prochain, 20 000 à 30 000 doses d'un vaccin expérimental mis au point par l'université d'Oxford pour lutter contre la souche du virus du Soudan.

« L'AHF soutient tous les efforts visant à améliorer la disponibilité des vaccins contre Ebola, qui doit se mettre en place rapidement », a ajouté le Dr Iutung. « Toutes les options doivent être envisagées, y compris le partage des connaissances et des technologies pour produire des vaccins sur le continent africain, là où ils sont le plus nécessaires. La COVID-19 a prouvé que l'Afrique ne peut pas compter sur le Nord global pour lui venir en aide en cas d'urgence sanitaire, et cette épidémie d'Ebola n'est en rien différente ».

Le foyer se situe à l'ouest de Kampala, la capitale de l'Ouganda, avec un district touché, celui de Kassanda, situé à environ 100 km de la capitale. Avec une population de plus de 1,5 million d'habitants il est nécessaire de prendre des mesures immédiates avant que le virus ne se propage à Kampala ou à d'autres régions plus peuplées du pays et dans le monde.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) est une organisation mondiale à but non lucratif qui fournit une médecine de pointe et défend les intérêts de plus de 1,6 million de personnes dans 45 pays, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine et Caraïbes, dans la région Asie Pacifique et en Europe. Nous sommes actuellement le plus grand fournisseur à but non lucratif de soins médicaux pour le VIH et le sida dans le monde. Pour en savoir plus sur l'AHF, veuillez consulter notre site web : www.aidshealth.org, retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/aidshealth et suivez-nous sur Twitter : @aidshealthcare et Instagram : @aidshealthcare

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 octobre 2022 à 23:45 et diffusé par :