La start-up suisse MedAlliance sera rachetée par une multinationale basée aux États-Unis pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,135 milliard de dollars US

NYON, Suisse, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La société suisse de technologie médicale MedAlliance a annoncé avoir conclu un accord avec Cordis en vue d'une acquisition. Les facteurs pris en considération comprennent les suivants : l'investissement initial; le paiement de clôture à l'avance; la réalisation des approbations réglementaires et les jalons commerciaux, pour une contrepartie totale pouvant atteindre 1,135 milliard de dollars. Cordis est un leader international dans le développement et la fabrication de technologies de traitement cardiovasculaire et endovasculaire.

MedAlliance, fondée en 2008, a son siège social à Nyon et des bureaux en Allemagne, à Singapour, au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis. Elle est spécialisée dans le développement de technologies révolutionnaires et dans la commercialisation de produits combinés médicament-dispositif avancés pour le traitement des maladies coronariennes et des artères périphériques. Son produit phare est SELUTION SLRtm, un nouveau ballonnet médical conçu pour débloquer les artères.

« Il s'agit d'une étape importante pour MedAlliance, qui reflète la croissance constante de notre société au cours des 14 dernières années, et la nature innovante de nos produits », a commenté le président-directeur général Jeffrey B. Jump. « Cela a été en grande partie grâce à la compétence et l'énergie de nos équipes locales ».

« Rejoindre Cordis permettra à MedAlliance d'atteindre son plein potentiel et de mettre sur tous les marchés sa technologie révolutionnaire, pour le bénéfice de milliers de patients dans le monde. Naître et grandir en Suisse, au bord du lac Léman, nous a permis de bénéficier d'un environnement diversifié et ouvert, au sein d'une forte communauté d'entrepreneurs MedTech. Notre acquisition par Cordis est à porter au crédit de notre technologie, mais aussi à nos origines», a ajouté Jean-Pierre Pennacino, directeur financier de MedAlliance.

La technologie de SELUTION SLR utilise des microréservoirs spécialement fabriqués à partir d'un polymère biodégradable contenant un médicament appelé sirolimus dont l'effet est antiresténotique (qui inhibe la croissance du tissu pouvant bloquer l'artère). Ces microréservoirs assurent une libération contrôlée et prolongée du médicament pendant une période pouvant aller jusqu'à 90 jours. La libération prolongée du sirolimus par les stents (tubes métalliques utilisés pour ouvrir les artères bloquées) s'est avérée très efficace dans les artères coronaires et périphériques. La technologie CATtm (Cell Adherent Technology), propriété de MedAlliance, permet aux microréservoirs d'être déposés sur des ballons et d'adhérer aux parois de l'artère.

SELUTION SLR a reçu l'approbation du label CE pour le traitement de maladies artérielles périphériques en février 2020 et pour le traitement de maladies coronariennes en mai 2020. Il est actuellement disponible dans toute l'Europe et dans tous les autres pays où le label CE est reconnu.

