KARDHAM DIGITAL, PLANON ET SCHNEIDER ELECTRIC S'ASSOCIENT POUR CRÉER LA PREMIERE OFFRE INTEGRÉE DE SMART BUILDING ET SMART WORKPLACE

Kardham Digital, première ESN dédiée à l'industrie immobilière filiale du groupe d'immobilier professionnel Kardham et Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion d'énergie et des automatismes, s'associent pour proposer une offre innovante et globale de smart building et smart workplace. Le partenariat qui inclut Planon, éditeur leader de solutions de gestion du smart building durable, a pour ambition de proposer une offre unique permettant de répondre rapidement aux enjeux stratégiques et opérationnels des propriétaires et utilisateurs de l'immobilier de bureau, à la fois en matière d'urgence énergétique et de qualité de vie au travail.

Les principaux chiffres :

La filière bâtimentaire continue de représenter 44% des dépenses énergétiques du pays

du pays La facture énergétique dans le bâtiment a fait X12 depuis le début de l'année

depuis le début de l'année Seuls 6% du parc tertiaire en France sont connectés à une Gestion Technique du Bâtiment (GTB). Or, un bâtiment opéré avec une GTB c'est 40% d'économie d'énergie

(GTB). Or, un bâtiment opéré avec une GTB c'est 40% d'économie d'énergie Ce partenariat permettra d'avancer de manière rapide, agile, sûre et évolutive pour assurer la pérennité des 40% d'économie d'énergie tout le long du cycle de vie du bâtiment

Ce partenariat, pensé comme un contractant général de l'IT du bâtiment, s'appuie sur les expertises de chacun des trois partenaires pour lancer la première offre intégrée IT ? OT de smart building et smart office. Kardham Digital apporte ses capacités de développement sur-mesure et en temps réel de solutions de services utilisateurs et d'équipements actifs du bâtiment. Schneider Electric apporte son expertise mondialement reconnue en termes de gestion et de pilotage de l'énergie et solutions numériques pour des bâtiments efficaces, durables et résilients. Planon apporte son savoir-faire mondial en matière de logiciels de gestion de l'immobilier et du facility management.

Le partenariat intervient sur :

-Le conseil et la qualification : définition des stratégies smart building et smart office.

-L'efficacité énergétique : architecture unifiée pour le pilotage et le monitoring des infrastructures (GTB, Infrastructures de recharges de véhicules électriques, monitoring énergétique, etc.) ; flexibilité énergétique ; accompagnement en exploitation.

-La gouvernance des données : pilotage en temps réel, middleware bâtiment, référentiel multi-sites.

-Les services utilisateurs : integrated workplace management services, cybersécurité, maintenance prédictive, IdO et données analytiques, services digitaux sur-mesure, gestion flotte véhicule électrique.

