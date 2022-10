Mary Kay Inc. renforce son engagement en faveur de la conservation en rejoignant l'Ocean Stewardship Coalition des Nations unies





Mary Kay Inc., défenseur mondial de la durabilité et de la gestion des entreprises, a récemment rejoint l' Ocean Stewardship Coalition du Pacte mondial des Nations unies ? une mesure visant à rapprocher le secteur privé des agences des Nations unies, des universités, des gouvernements et des organisations non gouvernementales pour aborder la biodiversité et le changement climatique en mettant l'accent sur la santé des océans.

En tant que signataire actuel des Sustainable Ocean Principles des Nations unies, l'Ocean Stewardship Coalition renforce l'engagement de Mary Kay à garantir des océans sains et productifs. L'Ocean Stewardship Coalition cherche à mettre à profit l'implication du secteur privé pour sensibiliser davantage aux questions relatives aux océans et développer des innovations ingénieuses en faveur du climat. Elle invite également les parties prenantes, notamment les chefs d'entreprise, à utiliser des politiques ingénieuses en faveur du climat pour lutter contre les injustices environnementales et climatiques et à adopter une approche centrée sur les personnes pour trouver des solutions politiques.

Conformément aux principes de durabilité des océans et à l'Ocean Stewardship Coalition, Mary Kay a soutenu plusieurs projets cette année en partenariat avec The Nature Conservancy afin d'améliorer la santé des océans par la protection et la restauration d'habitats essentiels tels que les récifs coralliens, les récifs d'huîtres et les zones humides côtières, ainsi que pour faire progresser le leadership des femmes en matière de conversation :

Restauration des récifs coquilliers d'Asie-Pacifique en Australie, à Hong Kong, en Chine, dans le Triangle de Corail ;

S'assurer que les mesures de protection et de restauration des coraux dans les pays du Triangle de Corail - Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Îles Salomon - sont soutenues par des mesures et des initiatives de conservation ayant un impact positif sur l'ensemble de la région ;

Soutien apporté aux femmes leaders en matière d'environnement dans le Pacifique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans les îles Salomon ;

La conservation et la restauration des zones côtières de la côte du Golfe et l'évaluation de la faisabilité des marchés du carbone bleu pour soutenir la gestion à long terme des zones humides ; et

Améliorer la pêche au Mexique afin de donner du pouvoir aux collectivités et aux femmes dans le secteur de la pêche.

« Les projets de solutions vertes menés par des femmes révolutionnent la manière dont nous protégeons nos océans pour les générations futures », a déclaré Deborah Gibbins, CEO chez Mary Kay. « En rejoignant l'Ocean Stewardship Coalition, Mary Kay espère soutenir ces projets et inspirer d'autres femmes à agir dans leurs communautés locales ».

Dans le cadre de ses efforts continus pour accroître la sensibilisation aux océans dans le monde, Mary Kay participe également à des forums clés sur les océans tels que l' Economist Impact's World Ocean Tech & Innovation Summit, organisé par le super groupe océanique du Canada en collaboration avec la province de la Nouvelle-Écosse et le Partenariat d'Halifax, où des innovateurs, des chefs d'entreprise, des leaders d'opinion et des investisseurs se sont réunis pour découvrir les dernières innovations et technologies de l'« économie bleue » et définir les solutions qui créeront la feuille de route d'une économie océanique durable et prospère.

Pour en savoir plus sur l'engagement de Mary Kay en faveur du développement durable, consultez le site marykayglobal.com/sustainability et téléchargez la stratégie mondiale de Mary Kay en matière de développement durable : « Enrichir les vies aujourd'hui pour un avenir durable ».

