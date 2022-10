DTiQ annonce une expansion mondiale importante et renforce son offre de solutions de drive avec l'acquisition de Summit Innovations





FRAMINGHAM, Massachusetts, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- DTiQ a annoncé aujourd'hui qu'elle fera l'acquisition de Summit Innovations, un leader mondial des solutions de gestion et de suivi du drive pour les marques de restauration rapide (QSR) à l'échelle mondiale. La technologie propriétaire de Summit est installée dans plus de 10 000 restaurants dans plus de 40 pays. DTiQ prévoit que l'acquisition prendra fin au début de l'exercice 2022.

Cette acquisition permet de renforcer et diversifier le portefeuille de DTiQ, et élargit l'offre de services et de produits de l'entreprise dans l'industrie des QSR, l'un de nos marchés finaux clés. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence une forte demande au sein du secteur des QSR pour des solutions de drive. Il s'agit donc d'un secteur de croissance important pour DTiQ. « J'ai hâte d'accueillir Summit Innovations et ses employés talentueux et hautement qualifiés au sein de notre équipe », a déclaré Marc Litz, PDG de DTiQ. « Je suis convaincu que nos capacités communes feront de nous l'équipe la plus qualifiée et compétente de l'industrie. Cette acquisition précieuse améliore considérablement nos ressources pour les clients nouveaux et existants et renforce notre stratégie qui vise à proposer une gamme plus étendue de solutions à nos clients à l'échelle mondiale. »

« Summit Innovations est une entreprise avant-gardiste et à forte personnalité qui s'efforce d'innover et de créer des avancées permettant de nouvelles possibilités dans l'industrie QSR », a déclaré Kim Redstall, responsable du développement et de la stratégie d'entreprise à Summit Innovations. « Ayant la capacité de tirer parti des atouts et des compétences de l'équipe DTiQ, nous avons l'occasion de miser sur nos produits de pointe au sein d'une équipe plus nombreuse et talentueuse, qui est tout aussi engagée envers nos clients, nos employés et nos valeurs. »

« La combinaison des technologies de Summit Innovations et de DTiQ définira l'avenir du secteur QSR et du commerce de détail », a déclaré André J. Pravaz, PDG de Summit Innovations. « En combinant nos talents et nos forces, nous apporterons une technologie incomparable qui élargira nos capacités afin que nous puissions investir dans ce qui compte le plus ? nos clients », a-t-il conclu.

« Digital Alpha est heureuse de faire part de son soutien continu à DTiQ et de ses encouragements à poursuivre les efforts entrepris pour remodeler l'industrie. En faisant l'acquisition de Summit Innovations, DTiQ fait progresser ses capacités technologiques et élargit ses offres d'amélioration du rendement du capital investi (RCI), essentielles aux QSR, déclare Rick Shrotri, fondateur et directeur associé de Digital Alpha. L'acquisition, une fois terminée, apportera un changement fonctionnel progressif dans le profil de DTiQ. »

À propos de DTiQ

Nous offrons une surveillance vidéo de pointe pour améliorer les efforts de prévention des pertes dans les restaurants et les points de vente au détail. Avec plus de 20 ans d'expérience, nous avons amélioré plus de huit millions d'expériences de consommation par jour, tout en protégeant des milliards de dollars en actifs. Nous travaillons avec plus de 45 000 entreprises, notamment Adidas, Burger King, Dairy Queen, Golf Town, Hard Rock Café, KFC, McDonald's, Pandora, Subway, Swarovski, Taco Bell, US Polo, Vineyard Vines et Yankee Candle. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.dtiq.com .

À propos de Summit

Summit Innovations est un leader mondial dans le développement et la fourniture de solutions de gestion et de suivi de drive aux principales marques de restauration rapide (QSR) à travers le monde. Il a été démontré à maintes reprises que la solution Summit améliorait la vitesse de service de 20 à 60 secondes. L'impact commercial et opérationnel de la technologie de Summit a permis à la gamme de produits Summit de devenir fièrement la marque de choix pour de nombreux clients avec lesquels nous travaillons en partenariat. La plateforme d'analyse d'intelligence économique de Summit offre des données et des outils de gestion inégalés à l'échelle de l'organisation pour repérer les tendances, les occasions d'amélioration et le potentiel de mise en oeuvre de pratiques exemplaires continues et d'optimisation des services de drive. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.summitinnovations.com .

À propos de Digital Alpha

Digital Alpha Advisors, LLC est une société de placement axée sur l'infrastructure et les services numériques requis par l'économie numérique, avec un actif total sous gestion de plus de 1,5 G$. La société a conclu un accord de collaboration stratégique avec Cisco Systems, Inc. Dans le cadre de cet accord, Digital Alpha bénéficie d'un accès privilégié au bassin de possibilités commerciales de Cisco nécessitant un financement par actions. En outre, Digital Alpha a noué des partenariats stratégiques avec d'autres leaders technologiques de la Silicon Valley, avec lesquels elle a déjà conclu des accords. Digital Alpha estime qu'il est le premier cabinet axé sur les investissements de capital-investissement dans les opportunités de croissance importantes requises pour soutenir l'économie numérique, y compris l'Internet des objets (IoT), les réseaux à large bande de nouvelle génération, et des solutions de gestion des données et de communication d'entreprise. Digital Alpha a été fondée en 2017 par Rick Shrotri, ancien responsable de l'équipe des fonds mondiaux d'infrastructure (FPG) chez Cisco, et a fermé son dernier fonds ? Digital Alpha Fund II, LP ? au début de l'année 2021. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Web www.digitalalpha.net .

