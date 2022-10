CATL signe une entente exclusive d'approvisionnement en batteries avec Primergy Solar pour le projet monumental de 690 MW Gemini Solar+Storage





NINGDE (Chine), 18 octobre 2022 /CNW/ - Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), un chef de file mondial des nouvelles technologies novatrices en matière d'énergie, annonce aujourd'hui qu'elle a conclu une entente exclusive d'approvisionnement en batteries avec Primergy Solar LLC (« Primergy »), un important développeur, propriétaire et exploitant à l'échelle industrielle de stockage et production d'énergie solaire distribuée pour le projet Gemini Solar+Storage de 1,2 milliard de dollars US à l'extérieur de Las Vegas, au Nevada, un record de tous les temps.

Une fois terminé, Gemini sera l'un des plus grands projets de stockage et d'énergie solaire en exploitation aux États-Unis, avec un réseau solaire de 690 MW CA/966 MW CC et une capacité de stockage de 1 416 MWh. Plus tôt cette année, Primergy a mené à bien un processus d'approvisionnement complet et détaillé et a sélectionné plusieurs fournisseurs d'équipement et partenaires de construction de calibre mondial pour le projet Gemini.

Primergy a conçu un système couplé novateur à courant continu pour le projet Gemini, qui maximisera l'efficacité en associant le réseau solaire au système de stockage CATL. CATL fournira à Primergy Solar la solution EnerOne, un système modulaire de stockage d'énergie par batterie à refroidissement liquide en extérieur qui offre une longue durée de vie, une grande intégration et un haut degré de sécurité. Avec une durée de vie allant jusqu'à 10 000 cycles, le produit de batterie à base de LFP contribuera au fonctionnement sûr et fiable du projet Gemini. Primergy a choisi la solution EnerOne pour Gemini parce qu'elle utilise une chimie avancée du phosphate de lithium qui répond aux exigences de Primergy pour des opérations sûres et fiables sur ses sites.

« CATL est un chef de file de la technologie dans l'industrie des batteries, et nous sommes heureux de nous associer à lui dans le cadre du projet Gemini et de présenter la solution de stockage EnerOne de pointe de CATL, a déclaré Ty Daul, chef de la direction. L'avenir de la fiabilité et de la résilience énergétiques de notre pays repose sur le déploiement massif d'une capacité de stockage de batteries qui peut fournir une alimentation électrique constante au réseau au moment où on en a le plus besoin. En collaboration avec CATL, nous construisons un système de stockage de batteries de pointe et très sophistiqué qui peut capter l'énergie solaire excédentaire pendant la journée et la stocker pour utilisation en début de soirée après les couchers de soleil au Nevada. »

« Grâce à l'équipe chevronnée de Primergy, à sa capacité interne en matière de développement, de construction et de gestion des actifs à long terme et aux technologies novatrices de batterie de CATL, nous croyons que notre coopération dans le cadre du projet Gemini Solar constituera un excellent exemple pour les applications de stockage d'énergie électrochimique à grande échelle, favorisant ainsi l'élan mondial vers la neutralité carbone », a déclaré Tan Libin, vice-président de CATL.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 17:52 et diffusé par :