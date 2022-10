Eucure Biopharma, une filiale de Biocytogen Pharmaceuticals, octroie une licence à Syncromune pour l'anticorps OX40 (YH002) et de multiples ingrédients actifs pour le développement et la commercialisation de l'immunothérapie intratumorale





Eucure (Beijing) Biopharma Co., Ltd. ("Eucure"), une filiale détenue en exclusivité de Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen"), a annoncé aujourd'hui que la société a conclu un accord de licence international avec Syncromune, Inc. ("Syncromune"), une société biopharmaceutique américaine en phase clinique, pour le développement et la commercialisation d'immunothérapies intratumorales avec la technologie Syncrovaxtm de Syncromune.

Selon les termes de l'accord, Syncromune obtiendra les droits exclusifs mondiaux pour le développement et la commercialisation de la thérapie combinée intratumorale contenant YH002 d'Eucure, et plusieurs autres ingrédients actifs dans le cadre de la thérapie Syncrovaxtm. Eucure/Biocytogen se réservent tous les droits mondiaux au-delà de Syncrovaxtm. Conformément à l'accord, Eucure est susceptible de percevoir des centaines de millions de dollars américains, y compris un paiement initial en espèces qui reflète la valeur clinique projetée des molécules, des paiements d'étape importants en matière de développement et de réglementation, ainsi que des redevances et autres incitations basées sur la valeur commerciale à long terme de la thérapie combinée Syncrovaxtm. Eucure sera responsable de la fabrication et de l'approvisionnement en médicaments, et Syncromune sera responsable du développement clinique et de la commercialisation.

La plateforme Syncrovaxtm est une thérapie anticancéreuse personnalisée de nouvelle génération en cours de développement pour optimiser l'immunothérapie intratumorale dans le traitement des cancers à tumeurs solides métastatiques. L'objectif de la technologie est de générer un vaccin anticancéreux autologue personnalisé en utilisant les propres antigènes cancéreux du patient. Cette nouvelle approche de la lutte contre le cancer est conçue pour générer une réponse anticancéreuse robuste en surmontant les caractéristiques immunosuppressives des cancers métastatiques et en s'attaquant aux limites des immunothérapies systémiques actuelles. Syncromune entend développer initialement des thérapies combinées pour les cancers métastatiques du sein, de la prostate et du poumon, avec un pipeline robuste visant six autres cancers cibles.

"YH002 est une molécule co-stimulante pour la cible OX40 qui a montré une sécurité favorable et une activité antitumorale prometteuse contre les tumeurs solides", a déclaré Rong Chen, M.D., Ph.D., directeur général et directeur médical d'Eucure, et vice-président de Biocytogen. "Nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec Syncromune pour réaliser le potentiel de l'immunothérapie intratumorale."

"Nous nous félicitons de conclure un accord de licence exclusif avec Eucure/Biocytogen", a déclaré Eamonn Hobbs, président et chef de la direction de Syncromune. "Cet accord de licence est une étape importante dans le développement de notre plateforme propriétaire Syncrovaxtm et soutient davantage la stratégie de Syncromune visant à maximiser notre plateforme pour construire une entreprise durable de traitement du cancer."

"Nous sommes convaincus que les anticorps développés à l'aide de la plateforme unique de Biocytogen peuvent offrir des avantages concurrentiels", a déclaré Charles Link, M.D., président exécutif et directeur médical de Syncromune. "Les données précliniques suggèrent que ces molécules de deuxième génération pourraient avoir le meilleur potentiel de leur catégorie."

À propos de YH002

YH002 est un anticorps agoniste IgG1 humanisé recombinant anti-OX40. La spécificité, la sécurité et l'efficacité anticancéreuse de YH002 ont été démontrées dans un panel complet d'études précliniques. La totalité des données précliniques soutient la progression de la thérapie combinée YH002 vers des études cliniques chez des sujets adultes atteints de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques. Une étude de phase I à escalade de dose, multicentrique, ouverte, à première chez l'humain est en cours en Australie pour évaluer la sécurité, la tolérance et la pharmacocinétique et déterminer la MTD/RP2D de YH002 chez des sujets atteints de tumeurs solides malignes avancées.

À propos de Syncrovax

La plateforme thérapeutique Syncrovax utilise une approche combinée d'activation de la tumeur et de délivrance ciblée, visant à synchroniser le moment et le lieu de libération de l'antigène tumoral avec l'activation fonctionnelle des cellules immunitaires. Pour atteindre la phase d'activation de la tumeur, une partie de la tumeur cible est lysée pour générer une mort cellulaire immunogène et la libération de DAMP (Damage Associated Molecular Patterns) et d'antigènes tumoraux, modifiant ainsi le microenvironnement tumoral en créant un vaccin in situ. Le deuxième composant de la plateforme, l'administration ciblée, implique la perfusion intratumorale d'une combinaison médicamenteuse exclusive à dose fixe contenant 4 ingrédients actifs dans la partie lysée de la tumeur. Ce procédé est conçu pour produire des effets immunostimulants dans le microenvironnement tumoral et les ganglions lymphatiques drainants, atténuer la capacité du cancer à bloquer les réponses immunitaires et contribuer à l'activation des cellules présentatrices d'antigènes et des cellules T cytotoxiques. Les réponses immunitaires déclenchées par le vaccin personnalisé in situ permettent au patient de se vacciner contre plusieurs antigènes autologues en même temps. Les réponses anticancéreuses devraient agir sur le site de la tumeur traitée ainsi que sur les métastases dans tout le corps.

À propos d'Eucur

Filiale détenue en exclusivité par Biocytogen, Eucure Biopharma se concentre sur la thérapie médicamenteuse par anticorps pour l'oncologie et d'autres indications. S'appuyant sur une solide équipe de développement clinique dotée d'une grande expérience, Eucure Biopharma développe des médicaments innovants pour répondre aux besoins cliniques des patients du monde entier. La société a mis en place un pipeline de produits pour plus de 10 cibles, dont deux font l'objet d'essais cliniques multirégionaux de phase II, et deux autres sont en phase I. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.eucure.com.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie qui mène la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. En utilisant ses plateformes exclusives de modèles murins RenMabTM/RenLite® pour le développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de dépistage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa solide expertise en développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement de médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des anticorps médicamenteux de première et/ou de meilleure qualité pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Projet Integrum. Ce projet a donné lieu à 28 accords de codéveloppement de médicaments et à 16 accords de licence RenMiceTM avec des entreprises du monde entier, dont plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques (MNC). Biocytogen, dont le siège social se trouve à Pékin, possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://en.biocytogen.com.cn.

À propos de Syncromune

Syncromune est une société biopharmaceutique privée, en phase clinique, qui se consacre au développement de nouvelles immunothérapies intratumorales pour les tumeurs solides. Syncromune s'engage à apporter des traitements qui changent la vie des patients ayant des besoins médicaux non satisfaits en combattant le cancer d'une nouvelle manière. L'entreprise développe actuellement Syncrovax, une nouvelle plateforme technologique qui utilise une approche combinée pour synchroniser le moment et l'emplacement de la libération de l'antigène tumoral avec l'activation fonctionnelle des cellules immunitaires. La plateforme est conçue pour permettre au système immunitaire du patient de créer un vaccin autologue personnalisé qui reconnaît et attaque le cancer dans tout le corps. La mission de la société est d'être le leader mondial du développement de médicaments et de thérapies d'immuno-oncologie intratumorale optimisée. Le siège social de Syncromune est situé à Fort Lauderdale, en Floride aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.syncromune.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 octobre 2022 à 16:40 et diffusé par :