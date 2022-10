Musicstart : un nouveau service de protection des créations fondé sur la blockchain pour bien commencer dans la musique





PARIS, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- A l'heure où la musique connait des évolutions sans précédent de ses usages et modes de diffusion, la Sacem renforce en permanence sa démarche d'innovation pour mettre les opportunités technologiques au service de ses membres.

Aujourd'hui, via sa filiale URights, elle lance Musicstart, un service permettant à tous les auteurs ou compositeurs, y compris les débutants, de créer en quelques minutes une preuve d'antériorité de leurs créations.

La protection des oeuvres, le premier maillon indispensable de la création.

Les créateurs de musique peuvent aujourd'hui à la fois écrire, composer, diffuser et même promouvoir leurs oeuvres de façon autonome, mais la question de la protection de leurs droits reste un enjeu central et étroitement lié à celui de la rémunération.

Musicstart est un service 100% digital qui permet de générer facilement une preuve d'antériorité d'une création grâce à la technologie blockchain. Les utilisateurs renseignent les principales informations sur leur création, transmettent le fichier associé (paroles, partition, musique) et reçoivent un certificat d'antériorité, lié à une empreinte infalsifiable dans la blockchain, utilisable en cas de litige.

Un service simple, rapide et écoresponsable proposé aux créateurs, partout dans le monde.

Musicstart s'adresse à tous les créateurs, novices ou experts, beatmakers, bedroom producers,... et notamment à ceux qui ne sont pas encore membres d'un organisme de gestion collective tel que la Sacem.

Deux offres tarifaires sont proposées afin de répondre aux besoins de chacun :

Protection à l'acte (un seul fichier) : 3,99?

Abonnement mensuel (nombre illimité de protections) : 4,99? par mois (sans engagement)

Grâce à la simplicité et au faible coût de ce service, la Sacem, via sa filiale URights se donne les moyens de toucher de jeunes créateurs qui n'ont pas le réflexe de protéger leurs créations avant la diffusion.

Le service évoluera dans le futur selon deux axes : l'internationalisation avec l'ajout de nouvelles langues et devises, et l'enrichissement du parcours avec notamment la possibilité d'ajouter des co-créateurs et leurs identifiants IPI ; puis leurs parts respectives dans l'oeuvre. Les membres de la Sacem y auront par ailleurs accès directement depuis leur portail dans les prochains mois.

Musicstart pourra également être proposé via des services tiers pour qui la protection des oeuvres des créateurs est un réel enjeu. La Sacem peut d'ores et déjà compter sur son premier partenaire, la plateforme Wiseband qui mettra ce service à la disposition de ses utilisateurs très prochainement.

Sensible aux enjeux environnementaux, la Sacem a choisi d'utiliser Tezos, une blockchain économe en énergie grâce à son mécanisme de consensus qui repose sur la preuve d'enjeu. Cette technologie permet une validation des transactions peu énergivores.

Pour en savoir plus sur Musicstart , consultez le site Web

Cécile Rap-Veber, Directrice Générale-gérante de la Sacem : « Musicstart est une nouvelle étape dans le combat mené par la Sacem pour développer toujours plus de valeur liée à la diffusion de la musique au bénéfice de ceux qui la créent. Si nous sommes devenus un leader mondial de la gestion collective, c'est que nous avons toujours su répondre aux évolutions permanentes des modes de création et de diffusion de la musique, en nous appuyant sur l'innovation technologique et sur notre capacité à négocier avec les acteurs du web. Aujourd'hui, alors que de nouveaux enjeux apparaissent avec l'émergence de nouveaux usages comme les NFT et le métavers, et que perdurent ceux liés à la traçabilité des oeuvres et la transparence, la Sacem propose cette nouvelle réponse à la question essentielle de la protection des oeuvres, notamment pour les créateurs qui débutent leurs carrières. »

Julien Dumon, Directeur du Développement, du Phono et du Numérique et Directeur général de la filiale URights : « Le lancement de Musicstart marque un tournant pour la Sacem et une première étape dans le développement de sa filiale URights. Depuis de nombreuses années, la Sacem a démontré à maintes reprises son expertise et sa capacité à s'adapter à un marché musical en constante évolution. Par ailleurs, nous avons toujours eu à coeur d'accompagner les créateurs et de faire de la pédagogie autour du droit d'auteur. Musicstart, en tant que service simple, évolutif et adapté aux enjeux des créateurs d'aujourd'hui, s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Notre ambition est de pouvoir rendre ce service accessible au plus grand nombre, en France comme à l'international, notamment par le biais de partenariats avec des acteurs emblématiques de l'industrie musicale. »

