Le racisme n'a pas sa place dans la santé publique mondiale, déclare AHF





AIDS Healthcare Foundation (AHF) a exprimé aujourd'hui son soutien aux dirigeants, experts et défenseurs africains qui ont enduré humiliation et discrimination alors qu'ils tentaient de se rendre dans des pays riches dans le cadre de leurs fonctions officielles.

Dr Ahmed Ogwell Ouma, ressortissant kenyan et directeur par intérim des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, a décidé de rentrer chez lui après avoir été maltraité par les autorités allemandes de l'immigration à son arrivée à Berlin, selon Africa Times. Dr Ogwell a été invité à assister au Sommet mondial de la santé en Allemagne.

« Les pays du Nord prétendent se soucier de l'inclusivité, mais ils continuent d'organiser des réunions comme le Sommet mondial de la santé en Occident. Ils empêchent des experts et des scientifiques renommés de la santé d'exercer leurs fonctions en leur refusant l'accès aux forums mondiaux. On peut uniquement en conclure que les promesses de solidarité sont prononcées pour sauver les apparences », déclare la cheffe du bureau Afrique d'AHF, Dr Penninah Iutung. « Si les pays riches sont vraiment déterminés à renverser les torts du colonialisme, leurs actions doivent suivre leurs paroles ; sinon, toutes les futures réunions mondiales de santé publique devraient se tenir dans les pays du Sud. »

La Directrice exécutive de l'ONUSIDA, Winnie Byanyima, a rencontré des problèmes similaires à Genève alors qu'elle se rendait à Montréal, au Canada, pour assister à la Conférence internationale sur le sida (IAC) plus tôt cette année. Le Canada a entièrement refusé l'entrée à plusieurs experts médicaux et défenseurs d'AHF, même après que l'IAC les a invités et a accepté leurs résumés de leurs réalisations scientifiques.

