Le Syndicat des Métallos dénonce les attaques « déraisonnables » de Pinecrest Nursing Home aux conditions de travail de ses employés

Le Syndicat des Métallos dénonce les attaques « déraisonnables » du foyer de soins de longue durée Pinecrest Nursing Home contre des employés qui ont été confrontés à des défis et un stress sans précédent durant les deux dernières années et demie de la pandémie de COVID-19.

QUI : Les employés de Pinecrest Nursing Home, membres du Syndicat des Métallos

OBJET : Manifestation contre les attaques aux conditions de travail

QUAND : Mardi le 18 octobre 2022, de 13h30 à 15h30

OÙ : Pinecrest Nursing Home, 101 rue Parent, Plantagenet, Ontario, K0B 1L0

« Il est universellement reconnu que les travailleuses et travailleurs des soins de longue durée ont dû faire face à des conditions présentant des exigences et des risques sans précédent durant toute la pandémie », lance Myles Sullivan, directeur du Syndicat des Métallos pour l'Ontario.

« Pratiquement tout le monde reconnaît que ces travailleuses et travailleurs, après avoir été surchargés, sous-payés et sous-estimés pendant si longtemps, méritent de meilleures conditions de travail », ajoute Myles Sullivan.

« Malheureusement, les dirigeants motivés par le profit de Pinecrest Nursing Home sont parmi les rares à penser autrement. En fait, l'entreprise demande des concessions qui aggravent les conditions de travail de ses employés », dénonce-t-il.

« Ils veulent maximiser les profits sur le dos des travailleuses et travailleurs de première ligne qui fournissent les soins et les services dont les résidents vulnérables ont besoin dans ce foyer. C'est déraisonnable, et nos membres en ont assez. »

Le travailleuses et travailleurs de Pinecrest Nursing Home, dans la communauté de Plantagenet, dans l'Est de l'Ontario, sont des membres des Métallos. Les syndiqués tentent d'améliorer leurs conditions de travail par la négociation collective depuis plusieurs mois, sans succès.

Toutefois, les propriétaires de Pinecrest continuent de demander des concessions aux employés, y compris des compressions dans les indemnités de maladie et l'accumulation des congés de maladie, et en plaçant un fardeau injuste sur les employés dans l'accès aux médicaments sur ordonnance.

« Vu tout ce que nous avons enduré durant la pandémie, il est honteux que cette entreprise souhaite affaiblir nos conditions de travail et de vie, plutôt que des les améliorer », fait valoir Diane Gariépy, présidente de la section locale 9211 des Métallos et membre du comité de négociation du syndicat.

« Les travailleuses et travailleurs de première ligne n'ont pas ménagé leurs efforts pour prendre soin des résidents et maintenir l'établissement à flot durant ces deux dernières années et demie », souligne Diane Gariépy. « Non seulement l'employeur ne montre aucun signe d'appréciation, mais il veut en plus faire empirer les choses. »

Les employés de Pinecrest feront connaître leurs revendications pour de meilleures conditions de travail lors d'une manifestation mardi le 18 octobre à l'extérieur du foyer.

Les syndiqués et la société reprendront leurs négociations le lendemain, le 19 octobre.

En vertu d'une loi provinciale appliquée par le gouvernement conservateur de Doug Ford, les employés de Pinecrest Nursing Home se voient refuser le droit de grève comme moyen de renforcer leurs revendications pour de meilleures conditions de travail.

