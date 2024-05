Les capteurs de température et d'humidité LoRaWAN® sont utilisés pour la salubrité des aliments, des produits pharmaceutiques et au-delà





XIAMEN, Chine, 21 mai 2024 /CNW/ - Dans les secteurs comme les produits pharmaceutiques, l'alimentation et la logistique, il est essentiel de préserver l'intégrité des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La température et l'humidité sont deux paramètres clés qui peuvent avoir une incidence importante sur la qualité et la sécurité des marchandises, en particulier dans la chaîne du froid. La chaîne du froid fait référence à la série ininterrompue d'activités d'entreposage et de distribution qui maintiennent les produits dans la plage de température souhaitée. Des installations de production aux consommateurs finaux, les produits comme les vaccins, les aliments périssables et les produits chimiques néfastes doivent être conservés dans des conditions spécifiques de température et d'humidité pour en assurer l'efficacité et l'innocuité.

Pour relever ces défis, les entreprises se tournent de plus en plus vers des solutions novatrices comme les capteurs LoRaWAN pour la surveillance en temps réel.

Enjeux touchant la gestion de la chaîne du froid

Le maintien des conditions optimales tout au long de la chaîne du froid comporte plusieurs défis. Les méthodes de surveillance traditionnelles reposent souvent sur des inspections manuelles ou des vérifications périodiques, qui peuvent être longues, fastidieuses et sujettes à des erreurs. De plus, les écarts par rapport aux plages de température et d'humidité recommandées peuvent passer inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard, ce qui entraîne la détérioration des produits, des pertes financières et même des risques pour la santé publique.

Solutions de capteurs LoRaWAN de Milesight

La technologie LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) de Milesight offre une solution rentable et évolutive pour assurer le suivi de la température et de l'humidité en temps réel. Les capteurs LoRaWAN de Milesight peuvent être déployés à différentes étapes de la chaîne du froid, y compris les installations de production, les entrepôts, les véhicules de transport et les points de vente au détail. Ces capteurs communiquent sans fil à l'aide d'une passerelle centrale, fournissant des analyses continues des données sur de longues distances.

Les principaux avantages des capteurs LoRaWAN

Surveillance en temps réel : Les capteurs LoRaWAN fournissent des mises à jour instantanées sur les niveaux de température et d'humidité, ce qui permet une intervention proactive en cas de variations.

Accessibilité à distance : Les utilisateurs peuvent accéder aux données des capteurs à distance au moyen de plateformes Web ou d'applications mobiles, ce qui facilite la prise de décisions en temps opportun, peu importe l'emplacement.

Extensibilité : Les réseaux LoRaWAN peuvent accueillir des milliers de capteurs en un seul déploiement, ce qui les rend adaptés aux opérations à petite échelle et aux grandes entreprises.

Faible consommation d'énergie : Les capteurs LoRaWAN sont conçus pour favoriser l'efficacité énergétique, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie et de réduire au minimum les exigences d'entretien.

Rentabilité : Par rapport aux systèmes de surveillance traditionnels, la technologie LoRaWAN offre une solution plus abordable avec des coûts initiaux moins élevés et des dépenses d'exploitation réduites.

Au sein des chaînes d'approvisionnement au rythme effréné et étroitement réglementées d'aujourd'hui, une gestion efficace de la chaîne du froid est essentielle à la qualité, à la sécurité et à la conformité des produits. Les capteurs de température et d'humidité LoRaWAN de Milesight offrent une solution robuste pour la surveillance en temps réel, ce qui permet aux entreprises d'optimiser le rendement de la chaîne du froid, d'atténuer les risques et d'améliorer la satisfaction des clients.

