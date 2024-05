AmorChem et la société Kodikaz Therapeutic Solutions, Inc. concluent une entente sur la technologie RNA Zipcodes





Le Fonds AmorChem II S.E.C. (« AmorChem ») a le plaisir d'annoncer que son programme RNA Zipcode a été acquis par Kodikaz Therapeutic Solutions, Inc. (« Kodikaz »), une société de biotechnologie new-yorkaise qui développe une technologie promettant de livrer de manière ciblée des médicaments oncologiques. Le programme RNA Zipcode, premier projet universitaire d'AmorChem, est le fruit des travaux des professeurs Éric Lécuyer (Institut de recherches cliniques de Montréal), Mathieu Blanchette (Université McGill) et Jérôme Waldispühl (Université McGill).

« Nous avons investi dans cette technologie avant que ne se dessine la tendance actuelle favorisant l'utilisation de l'ARN et avant la pandémie de 2020, lorsque s'est illustré le plein potentiel de l'ARN dans un effort qui a sauvé des millions de vies. L'intérêt pour les thérapies à base d'ARN n'a cessé de croître depuis, malgré son principal défi, soit son acheminement non seulement vers le tissu approprié, mais aussi vers le compartiment intracellulaire approprié. Les travaux de Kodikaz sur l'administration ciblée de produits thérapeutiques aux cellules cancéreuses à l'aide de sa technologie DNA Zip-Code en font un récepteur très intéressant pour notre actif. Les deux groupes ont immédiatement reconnu une synergie dans la combinaison des approches. Il est vraiment excitant de voir notre projet RNA Zipcode continuer de progresser grâce à la collaboration entre les chercheurs et Kodikaz et son équipe chevronnée », déclare Kevin McBride, associé principal et chef scientifique chez AmorChem.

« Le succès de notre projet RNA Zipcode met en évidence la valeur de notre stratégie d'investissement consistant à creuser dans le milieu universitaire québécois à la recherche de nouvelles approches qui pourraient éventuellement être mises au profit des patients. Cela signifie souvent qu'AmorChem doit miser sur des technologies émergentes qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Dans le cas de RNA Zipcode, notre équipe a été le fer de lance de la collaboration entre trois équipes de deux grandes institutions de recherche et notre investissement a permis d'obtenir le soutien additionnel de plusieurs organismes subventionnaires. Notre mobilisation des ressources humaines et financières appropriées alliée à nos efforts de développement des affaires ont permis d'attirer un partenaire de grande valeur. Notre technologie franchira ainsi une étape qui la mènera plus près des patients. De plus, elle permettra d'étoffer le pipeline de Kodikaz en y ajoutant des outils de livraison complémentaires aux siens », commente Inès Holzbaur, associée directrice chez AmorChem.

« Cette transaction représente une excellente opportunité de collaborer avec des inventeurs reconnus mondialement. Ils apportent une expertise importante en livraison ARN et en intelligence artificielle. Nous sommes très excités de pouvoir tirer avantage de leurs connaissances pour nous permettre de contrôler davantage et avec précision la livraison de médicaments, non seulement à la cellule ciblée, mais aussi à l'intérieur de la cellule », a déclaré Anthony Johnson, président et chef de la direction de Kodikaz.

La transaction a été rendue possible grâce à la grande collaboration d'Axelys et du Bureau de l'innovation et des partenariats de l'Université McGill. Le programme RNA Zipcode a été généreusement soutenu par des subventions du Programme d'innovation de rupture en génomique (Génome Canada et Génome Québec), ainsi que par le Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation (Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie) et Médicament Québec.

À propos d'AmorChem

AmorChem (www.amorchem.com) est un leader du capital de risque de démarrage lancé en 2011 et situé à Montréal. En tant qu'expert, le fonds utilise sa profonde compréhension de la science fondamentale pour en dévoiler le potentiel thérapeutique, et concentre son savoir-faire en recherche translationnelle dans l'accélération de la découverte et du développement de médicaments couvrant un large spectre de maladies. Le fonds met à profit son expertise en capital de risque de même que son expérience entrepreneuriale afin de faire jaillir les premières étincelles de la création d'entreprises, et les façonne en collaboration avec ses partenaires pour qu'elles forment la prochaine génération de compagnies de biotechnologie. Doté d'un capital dépassant les 85M$, AmorChem a financé plus de 30 projets universitaires et démarré plusieurs compagnies de biotechnologie à partir des fruits de cette recherche innovante.

Pour en savoir plus sur Kodikaz, visitez le www.kodikaz.com.

21 mai 2024 à 09:55

