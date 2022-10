Minière Osisko annonce un programme d'exploration régionale





TORONTO, 18 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer un nouveau programme d'exploration régionale sur le projet aurifère Urban-Barry, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.



Le programme d'exploration régionale, qui sera lancé au début de l'année 2023, ciblera principalement les secteurs à l'extérieur du gîte aurifère Windfall dans la ceinture volcanique d'Urban-Barry et impliquera en premier lieu 10 000 mètres de forage et des levés géophysiques de polarisation provoquée (« PP »). Les cibles d'exploration à proximité du gîte comprennent un secteur à fort potentiel d'exploration identifié dans l'éponte supérieure de la faille Bank, à 1,5 kilomètre à l'est-nord-est de la zone Lynx du gîte Windfall. De nouveaux travaux sur des indices identifiés antérieurement (notamment Golden Bear et Fox), de nouveaux indices et des structures parallèles au gîte principal de Windfall seront aussi inclus dans le programme.

Les cibles d'exploration distantes de Windfall comprennent un indice récemment découvert à 42 kilomètres à l'ouest-nord-ouest de Windfall. Des échantillons choisis prélevés sur deux affleurements situés à 120 mètres l'un de l'autre au site de ce nouvel indice ont livré des résultats de 90,3 g/t Au, 1,98 g/t Au et 1,21 g/t Au. Un programme de suivi par prospection est en cours et l'indice sera l'un des secteurs couverts par des levés de PP dans le cadre du programme à venir.

Le chef de la direction d'Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de relancer nos programmes régionaux sur notre vaste position de terrain qui couvre 2 400 kilomètres carrés. Windfall est le type de gîte ciblé dans ce district, et nous sommes confiants de pouvoir en découvrir d'autres dans la ceinture. Nous avons connu beaucoup de succès en exploration au cours des 6 dernières années, en testant des idées d'exploration au sein du système minéralisé de Windfall et en découvrant, sur une superficie de 5 km2, les zones Lynx, Lynx 4, Triple 8, Triple Lynx et les récentes extensions de Lynx en profondeur. Nous allons maintenant regrouper tout ce que nous avons appris des importants travaux réalisés pour définir Windfall et l'appliquer aux secteurs entourant le gîte et dans d'autres secteurs plus éloignés mais qui présentent des contextes géologiques similaires, afin de tenter de trouver le prochain Windfall. »

Des cartes montrant l'emplacement des échantillons choisis prélevés dans le secteur du nouvel indice et les résultats d'analyse complets sont disponibles à l'adresse www.miniereosisko.com : 20221018-NewShowing-FR

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Pascal Simard, ing. (OIQ no 5002937), vice-président à l'exploration d'Osisko, lequel est une « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

Les échantillons de roches de prospection prélevés sur le projet Urban-Barry sont analysés pour l'or par pyroanalyse sur une fraction de 30 grammes avec fini par ICP-AES (Au-ICP21) ou fini gravimétrique (Au-GRA21) aux installations d'ALS Laboratories à Val-d'Or ou Vancouver. Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments incluant l'argent, par dissolution à quatre acides et ICP-MS (ME-MS61) chez ALS Laboratories. Aucun matériel de référence ni échantillon à blanc n'a été utilisé par Osisko pour les échantillons choisis de prospection. ALS insère de façon routinière des échantillons certifiés (échantillons de référence pour l'or et échantillons à blanc) et des duplicatas de pulpes, et les résultats de ces échantillons sont présentés dans les certificats d'analyse. Les échantillons de référence, les échantillons à blanc et les duplicatas utilisés par ALS sont conformes aux protocoles d'assurance-qualité/contrôle de la qualité associés à un projet d'exploration de stade précoce. L'interprétation des résultats est effectuée par des personnes qualifiées.

À propos du gîte aurifère Windfall

Le gîte aurifère Windfall est situé entre Val-d'Or et Chibougamau, dans la région de l'Abitibi au Québec (Canada). L'ERM pour Windfall est étayée par le rapport technique intitulé « Mineral Resource Estimate Update for the Windfall Project » en date du 14 septembre 2022 (avec une date d'effet au 7 juin 2022) (l'« ERM de Windfall (2022) »), et en supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprend 811 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (297 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 10 250 000 tonnes à une teneur de 11,4 g/t Au (3 754 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 12 287 000 tonnes à une teneur de 8,4 g/t Au (3 337 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. Les principales hypothèses et les paramètres et méthodes employés pour préparer l'ERM pour Windfall sont décrits plus en détail dans l'ERM de Windfall (2022), étant le rapport technique complet portant sur cette mise à jour de l'ERM préparé conformément au Règlement 43-101, disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur d'Osisko. Le gîte aurifère Windfall est actuellement l'un des projets à l'étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois secteurs principaux : Lynx, Main et Underdog. La minéralisation se compose généralement de lentilles subverticales qui suivent les contacts d'intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu'à une profondeur de 1 600 mètres en incluant la zone Triple 8 (TP8). Les ressources excluant TP8 sont définies de la surface jusqu'à une profondeur de 1 200 mètres. Le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu'à 2 625 mètres de profondeur dans d'autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d'étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l'axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 400 kilomètres carrés).

Mise en garde à l'égard des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « interprété », « de l'avis de la direction », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d'avis », « a l'intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n'est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des informations prospectives et a pour but d'identifier des informations prospectives.

