Radisys présentera sa collaboration ONF-BBF, sa solution d'accès haut débit ouvert et son portefeuille de maisons intelligentes au Broadband World Forum 2022.





Radisys® Corporation organisera des séances de démonstrations conjointes avec les plus grandes entreprises du secteur ainsi que des séances de réflexion pour améliorer les portefeuilles haut débit des opérateurs.Stand A56 au Broadband World Forum 2022 à Amsterdam. Radisys fera des démonstrations de sa solution Connect Open Broadband qui permet aux fournisseurs de services haut débit de transformer leurs réseaux, de simplifier leur exploitation et d'augmenter la fidélisation des abonnés grâce à des produits et services enrichissants. Radisys montrera la flexibilité de sa solution Connect Open Broadband et mettra également en avant ses Maison intelligente et vidéosurveillance dans le cadre de son gamme de produits IoT, notamment la passerelle Radisys Reach Smart Home et l'application mobile personnalisable, ainsi qu'un échantillon de capteurs, de caméras et d'autres appareils.

Solutions de télécommunications ouvertes pour un très haut débit

Radisys démontrera comment la solution Connect Open Broadband offre une bande passante ultra rapide et permet de nouvelles expériences client. La démo présentera la solution Open Broadband Access pour FTTx, qui utilise la solution ouverte, cloud native et désagrégée de Radisys pour fournir des services 10Gig aux abonnés haut débit résidentiels, d'entreprise et mobiles. La présentation portera également sur la gestion unifiée des appareils, qui met en évidence une expérience client exceptionnelle grâce à une solution de gestion des appareils entièrement intégrée, évolutive et robuste, et la convergence SD-Network Edge montre les avantages d'une solution BNG virtualisée désagrégée hautement flexible et évolutive. Cette démonstration peut être vue au stand A56.

Radisys participera, conjointement avec le Broadband Forum et plusieurs de ses entreprises membres, à la démonstration de technologies et de services de bureau central en cloud (Cloud CO) basés sur les normes du Broadband Forum. La démonstration mettra en évidence la façon dont l'adaptateur Cloud CO de Radisys permet aux opérateurs de maximiser leur investissement dans le réseau en permettant à l'architecture existante basée sur VOLTHA de s'interfacer avec des composants basés sur les normes du Broadband Forum et peut être vue dans la section Broadband Forum stand B53.

Des solutions pour une maison intelligente qui enrichissent la vie, pour une croissance des revenus.

Radisys présentera son portfolio intégré de vidéosurveillance et de maison intelligente, une plateforme de maison intelligente en label blanc avec de multiples options de connectivité et une application de gestion basée sur le cloud pour permettre aux FSC d'étendre l'utilité de leurs plans de données à haut débit et d'augmenter leurs revenus en connectant facilement tous les appareils, capteurs, caméras de sécurité et contrôleurs de la maison intelligente. Des tableaux de bord et des analyses améliorés permettent aux FSC de recueillir des données sur les utilisateurs et de proposer aux abonnés des services personnalisés en fonction de leur utilisation. La présentation de la maison intelligente et de la vidéosurveillance mettra également en évidence un large éventail de dispositifs validés pour garantir l'intégration et répondre à de nombreux cas d'utilisation. L'offre modulaire et flexible permet aux FSC de minimiser leur investissement initial et de créer de nouvelles sources de revenus avec des services numériques pour les maisons intelligentes et la vidéosurveillance. Cette démonstration peut être vue au stand A56.

Un leadership de pointe pour les réseaux PON de nouvelle génération

Rajesh Chundury, vice-président chargé des solutions clients, présentera « Leveraging Cloud to Deliver Open Access Next-gen PON Networks » le 19 octobre à 13h40 dans la salle Executive. M. Chundury expliquera comment tirer parti des solutions d'informatique dématérialisée pour améliorer immédiatement l'efficacité opérationnelle, réduire le coût total de possession et assurer une croissance durable.

Radisys participera également à l'atelier de l'Open Networking Foundation le 18 octobre à 13h00 sur le podium du BBWF Expo pour discuter de son rôle dans le déploiement réussi des réseaux SEBA/VOLTHA de production.

« Radisys s'est engagée à fournir des solutions haut débit ouvertes, désagrégées et basées sur le cloud pour la bande passante ultra-haute, qui non seulement conduisent à une transformation rentable du réseau, mais créent également des opportunités pour les FSC d'ajouter facilement et de monétiser de nouveaux services qui augmentent l'adoption du haut débit et la rétention des clients grâce à une plus grande fidélité », déclare Harris Razak, vice-président senior de l'accès haut débit, Radisys. « Radisys est enthousiaste à l'idée de se joindre à ses partenaires de l'industrie au Broadband World Forum pour démontrer comment des plateformes évolutives basées sur le cloud et dotées d'API ouvertes aideront les FSC à assurer l'avenir de leurs réseaux à haut débit grâce à un écosystème de dispositifs ouverts multifournisseurs véritablement interopérable ».

Pour assister aux démonstrations technologiques et en savoir plus sur la façon dont les gammes Connect Open Broadband et Reach Smart Home de Radisys peuvent apporter de nouvelles expériences aux clients tout en améliorant l'efficacité opérationnelle, ou pour rencontrer les experts en télécommunications ouvertes de Radisys au Broadband World Forum, visitez le site suivant Stand A56 ou contactez [email protected].

À propos de Radisys

Radisys, leader mondial en matière de solutions de télécommunications ouvertes, permet aux fournisseurs de services de créer des innovations grâce à de nouveaux modèles de gestion à architecture ouverte. Les solutions technologiques novatrices de Radisys, désagrégées et virtualisées, s'appuient sur des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et du matériel ouverts, pour favoriser la transformation des activités de l'industrie des télécommunications, tandis que son service de renommée mondiale offre l'expertise en intégration de systèmes nécessaire pour résoudre les problèmes complexes de déploiement des fournisseurs de communications et de contenu. Pour plus d'informations, visitez www.radisys.com.

Radisys® est une marque déposée de Radisys. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs auteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 octobre 2022 à 19:05 et diffusé par :