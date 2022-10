Suspension de la négociation par l'OCRCVM - CNL

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Liberty Defense Holdings, Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : SCAN Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 15 h 37 L'OCRCVM peut prendre...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Collective Mining Ltd Symbole à la Bourse de croissance TSX : CNL Les titres : Yes Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 15 h 15 L'OCRCVM peut prendre la...