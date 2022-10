Norda Stelo devient la première grande firme d'ingénierie canadienne à décrocher la certification B Corp





Son excellence en matière de gouvernance éthique, de transparence et d'engagement social et environnemental est reconnue

QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Norda Stelo concrétise avec audace sa transformation organisationnelle. L'obtention de la certification B Corp est une démonstration sans équivoque des ambitions de Norda Stelo de mettre son expertise et ses talents au service des communautés et de la planète. Cette certification est la plus haute distinction en matière de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).

Les entreprises certifiées B Corp choisissent de faire des affaires différemment pour construire une économie plus inclusive et durable, au service du bien commun. Elles respectent les normes les plus élevées de performance vérifiée, de responsabilité et de transparence allant de la mobilisation des employés, à l'exemplarité environnementale, en passant par l'implication dans la collectivité, des pratiques d'approvisionnement responsables et un modèle d'affaires à impact innovateur et durable.

Résolument engagée auprès de l'ensemble de ses parties prenantes, la firme de génie-conseil est aujourd'hui un leader dans l'application des principes ESG (environnement, société et gouvernance), comme en témoigne son modèle d'affaires à impact qui concrétise cette philosophie de gestion.

Un modèle d'affaires à impact visionnaire et distinctif

Le modèle d'affaires à impact de Norda Stelo, basé sur sa vaste expérience en ingénierie de l'existant (brownfield engineering), illustre à la perfection le positionnement visionnaire de l'entreprise. Les pratiques de l'organisation permettent de prolonger la vie des actifs existants, de réduire leur empreinte environnementale et d'aider les gestionnaires de l'actif à mieux planifier leurs investissements, tout en gérant adéquatement les risques. Plutôt que de démolir une infrastructure vieillissante et de rebâtir, les experts de Norda Stelo propose d'optimiser sa durée de vie utile en l'adaptant et en la transformant pour qu'elle puisse continuer de remplir sa mission. Ce modèle d'affaires permet à l'organisation d'avoir un impact positif chez ses partenaires, mais aussi pour les communautés et la planète.

Lorsque la firme de génie-conseil exécute des mandats avec des industries à forte empreinte environnementale, elle le fera principalement dans une perspective destinée à favoriser leur migration vers la décarbonation et à améliorer la santé et la sécurité, tant environnementale qu'humaine.

« Chez Norda Stelo, nous n'utilisons pas d'étiquettes pour être dans l'air du temps. Nous nous engageons dans la voie de l'ESG parce que nous y croyons profondément et que c'est la suite logique de notre transformation. Nous prenons des engagements concrets et mesurables envers l'ensemble de nos parties prenantes pour faire face aux grands enjeux de notre époque. La certification B Corp démontre que nos actions sont réellement cohérentes avec nos affirmations », de conclure M. Brisson.

À propos de Norda Stelo inc.

Norda Stelo une entreprise à 100 % détenue par ses employés, a vu le jour au Québec en 1963. Elle accompagne ses clients dans plus de 50 pays, tant pour des administrations publiques que pour les secteurs privés et industriels.

Norda Stelo a développé une expertise multidisciplinaire pour la réalisation de projets touchant les infrastructures urbaines et de transport (routier, portuaire, ferroviaire et de transport collectif), ainsi que les secteurs manufacturiers, miniers et de l'énergie.

Son équipe est sa richesse et chaque jour, elle travaille à « Mobiliser l'intelligence collective au service de la durabilité des actifs de ses partenaires, des communautés et de la planète ».

