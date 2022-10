Corporation Charbone Hydrogène annonce la fin de la lettre d'intention avec GAUSSIN





BROSSARD, Québec, 14 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHARBONE HYDROGEN Corporation (TSXV : CH) (« CHARBONE ») annonce la résiliation, en date du 14 octobre 2022, de la lettre d'intention non contraignante (la « lettre d'intention ») avec GAUSSIN SA (« GAUSSIN »), divulguée dans le communiqué de presse du 24 mai 2022 aux termes de laquelle CHARBONE avait initialement l'intention d'investir dans l'acquisition d'une licence exclusive de la technologie de GAUSSIN pour la fabrication, la commercialisation, le marketing, la distribution et la vente de véhicules logistiques hors route au Canada.



Les parties n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord définitif sur les différents arrangements et les termes et conditions proposés pour l'obtention de la licence. CHARBONE se concentrera sur le développement et la construction de ses installations pour la production et la distribution de molécules de dihydrogène vert.

À propos de CHARBONE

CHARBONE est un groupe canadien d'hydrogène vert établi en Amérique du Nord. La stratégie de l'entreprise est de développer des installations d'hydrogène modulaires et extensibles ainsi que des hubs régionaux. Avec l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis et au Canada, Charbone sera en mesure de produire des molécules de dihydrogène vert en utilisant une énergie fiable et durable afin de se distinguer comme fournisseur d'une solution écologique pour les entreprises industrielles et commerciales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l'information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux reflétés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s'y limiter, ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la déclaration de dépôt de la société du 31 mars 2022, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, Charbone n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Contacts

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Dave B. Gagnon Daniel Charette Chef de la direction et président du conseil d'administration Chef de l'exploitation

Corporation Charbone Hydrogène Corporation Charbone Hydrogène Téléphone : +1 450 678-7171 Téléphone : +1 514 980 5841 Courriel : [email protected] Courriel : [email protected] Benoit Veilleux Chef de la direction financière

Corporation Charbone Hydrogène

Téléphone : +1 450 678-7171

Courriel : [email protected]

