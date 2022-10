La CCAQ exprime son soulagement par la précision gouvernementale





QUÉBEC, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec exprime son soulagement suite à la rectification formulée par le gouvernement quant à une éventuelle imposition d'une surtaxe sur les véhicules dits « polluants ».

« Alors que nous sortons d'une campagne électorale durant laquelle le premier ministre s'insurgeait, à juste titre, devant la volonté de certaines formations politiques d'imposer un énième fardeau fiscal sur les familles sur Québec et que les taxes oranges étaient décriées de toutes parts, nous sommes soulagés et reconnaissants envers le gouvernement pour l'éclaircissement apporté quant à la volonté gouvernementale de limiter le fardeau fiscal sur les familles. Ainsi, le premier ministre a réitéré la position adoptée en campagne électorale soit celle de rejeter toute nouvelle surtaxe pénalisant les Québécois pour leur choix de consommation. » a déclaré le Président directeur-général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, M. Robert Poëti.

« La lutte aux changements climatiques doit être abordée de manière structurante et inclusive. Nous ne pouvons faire fi du fait que notre vaste territoire, notre climat, la taille de nos familles et nos modes de vie puissent avec une influence notable sur notre manière de nous déplacer sécuritairement et confortablement, et ce, sans compromis sur la protection de l'environnement » a conclu M. Poëti.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de faire valoir les droits de ses membres et de défendre leurs intérêts. Parallèlement, elle se soucie de la qualité du service à la clientèle, de la sécurité du public et des besoins des consommateurs.

