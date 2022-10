Des propriétaires de CIVIC et CSX pourraient enfin recevoir une compensation de la part d'HONDA

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Chibougamau et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes qui ont un rendez-vous de passer un examen pratique afin d'obtenir un...

Honda devra dédommager ses anciens et actuels clients pour un problème de peinture survenu sur plusieurs de ses véhicules Civic et CSX. C'est près de 27M$ que pourrait coûter cette opération à Honda, selon la quantité de demandes que recevra et...