UNE PUBLICITÉ POUR DIGIDAIGAKU SERA DIFFUSÉE LORS DU SUPER BOWL LVII





NEW YORK, 14 octobre 2022 /CNW/ -- Limit Break annonce l'achat d'un créneau publicitaire de 6,5 millions de dollars pour présenter une publicité pour DigiDaigaku lors du Super Bowl LVII en février 2023, conçue pour soutenir et agrandir la communauté DigiDaigaku. Limit Break, fondée par les célèbres créateurs de jeux mobiles Gabriel Leydon et Halbert Nakagawa, est connue pour la collection de jetons non fongibles (NFT) DigiDaigaku qu'elle a distribuée lors d'une frappe gratuite en août 2022 à la suite de sa campagne de financement de 200 millions de dollars.

La publicité exposera le projet DigiDaigaku à un grand public pour la première fois, et devrait atteindre plus de 50 millions de téléspectateurs en direct, en plus des dizaines de millions de téléspectateurs en ligne. La publicité présentera la collection DigiDaigaku dans une « expérience Web 3 » conçue pour agrandir et promouvoir la communauté DigiDaigaku.

Limit Break décrit son approche de la publicité DigiDaigaku comme une approche unique pour exposer le monde à la communauté DigiDaigaku. Selon Gabriel Leydon, « Je ne crois pas que quiconque ait fait quelque chose qui ressemble à ce que nous planifions pour une publicité du Super Bowl. »

