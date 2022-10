Wyss Center for Bio and Neuroengineering : de nouveaux horizons s'ouvrent pour les systèmes d'enregistrement de l'activité neuronale





Un nouveau livre blanc, publié par le Wyss Center for Bio and Neuroengineering, révèle les premiers signaux de l'activité neuronale enregistrés par le système interface cerveau-ordinateur (ICO) ABILITY. Il indique également le plan prévu pour effectuer prochainement un essai clinique chez l'être humain en utilisant le système ABILITY afin de permettre la communication pour les personnes qui souffrent du syndrome d'enfermement (locked-in) à la suite d'un AVC du tronc cérébral ou d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA). L'équipe du Wyss Center, travaillant avec des collaborateurs universitaires et cliniques, et un réseau de partenaires technologiques de l¹industrie, est en train de mettre au point le système ABILITY, dispositif médical implantable sans fil, pour améliorer la qualité de vie des personnes paralysées et leur permettre d'être indépendantes.

Jonas Zimmerman, PhD, neuroscientifique senior chez Wyss Center, explique : « Nous assistons actuellement à une renaissance de la neuroscience. Au cours des dernières années, un grand nombre de chercheurs et de leaders de l'industrie talentueux ont développé de nouvelles technologies prêtes à être adaptées pour les personnes atteintes de paralysie grave. Le moment est venu de tirer parti de ces accomplissements, surmonter les dernières difficultés, et mettre la technologie interface de l'activité neuronale à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin. »

« L'équipe du Wyss Center et mon laboratoire collaborent afin d'atteindre un objectif commun : celui de restaurer la communication pour les personnes « enfermées » dans leur corps (locked-in). Nous estimons que les futures interfaces cerveau-ordinateur iront nettement au-delà de la technologie actuelle et auront le potentiel prometteur d'apporter de nouveaux niveaux d'indépendance aux personnes atteintes de paralysie dans le cadre de leur vie quotidienne », a déclaré le professeur Nick Ramsey de l'UMC Utrecht Brain Center, collaborateur de Wyss Center.

George Kouvas, MBA, directeur des Services technologiques chez Wyss Center, a déclaré : « Les interfaces cerveau-ordinateur entièrement implantables étant encore à leur tout début, notre approche chez Wyss Center consiste à offrir un système versatile qui, non seulement se connecte à de multiples technologies à électrodes, mais enregistre également les signaux de l'activité neuronale provenant de nombreux canaux à des fréquences très élevées et permet la transmission sans fil des données brutes en utilisant une liaison par fibre optique à haut débit. À ce stade précoce, nous pensons qu'une technologie versatile telles que le système ABILITY répond aux besoins non satisfaits des premiers utilisateurs et, en conséquence, a le potentiel de contribuer au développement du marché ICO. »

Le livre blanc tire parti de l'expérience acquise à partir d'une récente étude de cas clinique qui a permis avec succès d'établir une communication ICO pour une personne entièrement « enfermée » dans son corps en raison de la SLA. Il examine les méthodes existantes d'enregistrement de l'activité électrique à partir du cerveau et décrit le besoin clinique d'une technologie d'implant révolutionnaire. Enfin, il indique les étapes qui suivront une étude clinique destinée à évaluer non seulement la performance du dispositif, mais également l'acceptation des ICO implantables par les patients, prestataires de soins et professionnels de santé.

