Exposition State of the Art à la foire Paris+ par Art Basel 2022, présentée par Tezos





La renaissance contemporaine de l'art génératif sera à l'honneur cette année à la foire Paris+ par Art Basel lors de l'exposition inédite State of the Art, présentée par Tezos. Cette exposition interactive unique de Tezos, une blockchain économe en énergie, célébrera l'union d'une technologie transformatrice et de la révolution du paysage artistique traditionnel que représente l'art génératif.

L'exposition Tezos réunira trois composantes du monde de l'art numérique : la conservation, la propriété et l'exposition. Elle présentera quatre oeuvres encadrées des artistes génératifs de renom que sont Zancan et William Mapan. Le projet de Mapan, Dragons, a été créé en explorant les résultats inattendus d'un bout de code antérieur, tandis que l'itération Garden, Monoliths exposée est une version régénérée de l'oeuvre originale conçue par Zancan spécifiquement pour ce spectacle. Ces oeuvres mettent en valeur la nature malléable de l'art génératif avec un élément de surprise.

Les oeuvres de Zancan et Mapan seront complétées par quatre postes de frappe en direct avec des oeuvres génératives de Julien Espagnon, Olivier Bodini, Ada Ada Ada et Eliza SJ. Les visiteurs frapperont des oeuvres génératives uniques de ces artistes en direct de Paris+ !

Les blockchains telles que Tezos aident à réinventer la toile numérique pour les artistes génératifs. L'exposition State of the Art invite les participants à découvrir en personne l'intersection de l'art et de la technologie et comment les NFT de Tezos repoussent les frontières précédentes du monde de l'art, le rendant plus accessible et inclusif.

Au coeur de l'exposition se trouve fx(hash), une plateforme d'art génératif construite sur la blockchain Tezos. fx(hash) est unique dans le monde de l'art NFT, car elle offre aux artistes, collectionneurs et conservateurs des outils ouverts pour créer, collecter et partager de l'art génératif aux côtés d'un marketplace intégré très vivant. fx(hash) alimentera l'expérience interactive de frappe en direct de l'installation, où les visiteurs scanneront un code QR pour déclencher le processus de création d'une oeuvre d'art entièrement nouvelle et unique créée de manière autonome par le code de l'artiste. Une fois créée, l'oeuvre d'art unique est frappée en tant que NFT, affichée à l'écran dans l'installation et envoyée vers le portefeuille correspondant du visiteur en temps réel.

State of the Art présentera également une sélection d'oeuvres d'artistes génératifs pionniers qui représentent la communauté artistique mondiale et diversifiée de Tezos. Les artistes en vedette incluent DisruptedStar, Melissa Wiederrecht, Amber Vittoria, Hevey, Lisa Orth, loackme, ciphrd, Cyril Diagne, Sarah Ridgley et Jess Hewitt.

La communauté artistique Tezos accueillera la série de conférences Tezos NFT aux côtés de la série de conversations Paris+ au Bal de la Marine, un bateau amarré près de la tour Eiffel. La programmation organisée par la communauté mettra en vedette des représentants d'institutions telles que Quotidien de l'Art, Francisco Carolinum Linz, Serpentine Galleries, Nxt Museum, Vertical Crypto Art, Sotheby's et fx(hash).

La série de conférences examinera ce que les artistes, les collectionneurs, les galeries et les musées doivent savoir sur le Web3 et l'art sur la blockchain. La programmation se déroulera le vendredi 21 octobre de 10h00 à 12h00 ; le samedi 22 octobre de 10h00 à 12h00 ; et le dimanche 23 octobre de 10h00 à 17h30 CET. La série d'orateurs Tezos NFT inclura les conférences phares ci-dessous et plus encore :

The NFT Collectors Spotlight. Vendredi 21 octobre à 10h00 CET.

Micol Ap, fondatrice de Vertical Crypto Art (animatrice)

Brian Beccafico (Arthemort), spécialiste NFT chez Sotheby's

Sylvain Levy, co-fondateur, DSL Collection

Sandy Rower, présidente de la Fondation Calder

Musées et NFT : une histoire d'amour ? Samedi 22 octobre à 10h00 CET.

Magali Lesauvage, rédactrice en chef adjointe au Quotidien de l'Art (animatrice)

Diane Drubay, responsable artistique chez TZ Connect

Alfred Weidinger, réalisateur, Francisco Carolinum Linz

Tamar Clarke-Brown, conservatrice, Serpentine Galleries

Maja Hoffmann, fondatrice, Fondation LUMA

The Evolution of Generative Art. Dimanche 23 octobre à 12h30 CET.

Dr Nina Roehrs, Kunsthalle Zürich (animatrice)

Baptiste Crespy, Fondateur de fx(hash)

Zancan, artiste

Ada Ada Ada, artiste

Dr Lev Manovich

L'écosystème Tezos organisera également une journée portes ouvertes NFT le mercredi 19 octobre de 16h00 à 18h00 CET à l'exposition Tezos située dans la salle des partenaires du Grand Palais Éphémère pour du champagne et une chance de discuter des NFT et de l'évolution de la relation entre l'art et la technologie.

La conception écoénergétique de Tezos et les faibles coûts de frappe et de transaction des NFT ont attiré une communauté mondiale diversifiée d'artistes, de collectionneurs et de constructeurs. Tezos hébergeant les principales plateformes NFT telles que fx(hash), objkt.com et Teia.art, plus d'artistes choisissent de créer sur Tezos que jamais auparavant. En moins d'un an, plus de 1,2 million d'oeuvres uniques d'art génératif ont été collectées sur fx(hash).

L'exposition State of the Art, présentée par Tezos, sera ouverte au public du 20 au 23 octobre 2022 à la foire Paris+ par Art Basel à Paris, au Grand Palais Éphémère. Rendez-vous sur parisplus.artbasel.com pour plus d'informations.

Pour plus d'informations sur fx(hash), rendez-vous sur fxhash.xyz et suivez @fx_hash_ sur Twitter.

Pour plus d'informations sur Tezos, rendez-vous sur Tezos.com et suivez @Tezos sur Twitter.

Découvrez l'intégralité de l'exposition Tezos NFT et de la série de conférences sur https://tezos.com/events/paris-plus. Toutes les discussions seront diffusées en direct et disponibles après l'événement.

Le dossier de presse et des images sont accessibles ici.

À propos de Tezos :

Tezos est de l'argent intelligent, redéfinissant ce que signifie détenir et échanger de la valeur dans un monde connecté numériquement. Tezos, une blockchain Proof-of-Stake auto-évolutive et économe en énergie avec une expérience éprouvée, adopte de manière transparente les innovations de demain sans interruption du réseau aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tezos.com.

À propos de Tezos x Art :

Tezos, une blockchain économe en énergie, a acquis une renommée mondiale comme la plateforme de choix pour les artistes et institutions qui cherchent à créer des NFT de manière durable et responsable. La communauté artistique Tezos NFT abrite un réseau mondial diversifié d'artistes, de collectionneurs et de développeurs explorant les NFT en tant que nouveau moyen d'expression créative. La communauté artistique Tezos a été mise en avant à Art Basel à Miami Beach 2021, Art Basel à Hong Kong 2022, Art Basel à Bâle 2022, Biennale de Venise 2020, SXSW 2022, et plus encore. La Tezos Foundation, une organisation à but non lucratif de l'écosystème Tezos, a récemment créé la Tezos Foundation Permanent Art Collection, un effort d'un million de dollars pour soutenir les artistes émergents du monde entier, organisé par l'activiste et commentateur Misan Harriman, président du Southbank Center à Londres. Tezos hébergeant les principales plateformes NFT telles que fx(hash), Objkt.com et Teia.art, plus d'artistes choisissent de créer sur Tezos que jamais auparavant.

À propos de Zancan :

Zancan, ancien peintre à l'huile et programmeur de longue date, travaille à la convergence des arts figuratifs et génératifs. Il a développé son propre logiciel de traceur capable de réaliser ses conceptions de plus en plus complexes. Zancan explique être envoûté par la densité, les plantes luxuriantes et les arbres.

À propos de William Mapan :

William Mapan est un artiste, codeur et enseignant basé en France. Mieux connu pour ses séries Dragons (2021) et Anticyclone (2022), son travail se consacre à relier les mondes à travers les couleurs, textures et compositions afin de créer l'inattendu.

À propos d'Art Basel :

Fondée en 1970 par des galeristes de Bâle, Art Basel organise aujourd'hui les plus importantes expositions d'art au monde pour l'art moderne et contemporain, à Bâle, Miami Beach, Hong Kong et Paris. Défini par sa ville et sa région hôte, chaque spectacle est unique, ce qui se reflète dans ses galeries participantes, les oeuvres présentées et le contenu d'une programmation parallèle produite en collaboration avec des institutions locales pour chaque édition. L'engagement d'Art Basel s'est étendu au-delà des foires d'art grâce à de nouvelles plateformes numériques et de nouvelles initiatives telles que The Art Basel and UBS Global Art Market Report, Intersections : The Art Basel Podcast, et The BMW Art Journey. Le Financial Times est son partenaire média mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur artbasel.com.

