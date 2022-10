DXC Technology lance une initiative mondiale pour soutenir la neurodiversité sur le lieu de travail





Le programme primé DXC Dandelion est étendu à l'Europe et à l'Asie-Pacifique

LONDRES, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), un fournisseur mondial de services technologiques de premier plan figurant au classement Fortune 500, étend le programme DXC Dandelion qui aide les personnes neurodivergentes souffrant d'autisme, de TDAH, de dyslexie et d'autres troubles neurologiques à faire carrière dans le secteur informatique.

Après le succès du programme en Australie et en Nouvelle-Zélande, DXC lance maintenant l'initiative dans les pays d'Europe et d'Asie-Pacifique. Le Royaume-Uni sera le premier pays à lancer le programme, sur la base d'un projet pilote de 12 mois, suivi par la Bulgarie, la Pologne et les Philippines.

Le recrutement est désormais ouvert sur les nouveaux sites, avec des opportunités d'emploi dans divers domaines, notamment l'analyse des données, l'automatisation des logiciels, l'expérience utilisateur et la cybersécurité.

Le programme DXC Dandelion a été lancé en 2014 en Australie avec pour objectif de créer des parcours d'emploi et des carrières pour les personnes neurodivergentes au sein du secteur informatique. Aucune expérience professionnelle préalable n'étant requise pour participer, DXC a mis le programme à la disposition d'individus de toutes capacités ayant la motivation de travailler dans la technologie. En plus d'offrir un emploi, DXC propose aux participants une formation technique et professionnelle ainsi qu'un soutien professionnel par des consultants spécialisés.

Michael Fieldhouse, responsable de la pratique de l'impact social chez DXC Technology APAC, qui est chargé du programme DXC Dandelion, souligne que « les personnes neurodivergentes ont souvent une capacité extraordinaire à penser visuellement et à soigner les détails. Ce sont des compétences précieuses, en particulier dans des domaines de l'informatique tels que la cybersécurité et l'analyse des données. En créant un environnement de travail équitable et positif, et en fournissant le cadre de soutien adéquat, nous donnons aux participants de DXC Dandelion toutes les chances de réussir. »

Le programme DXC Dandelion en chiffres :

Création d'opportunités d'emploi pour plus de 200 personnes à ce jour

Taux de maintien dans l'emploi de 92 %

Augmentation de 30-40 % de la productivité globale des équipes qui participent au programme

Reconnu par les organisations du secteur au niveau mondial, il a remporté 17 prix internationaux pour sa contribution au développement d'initiatives socialement bénéfiques

Reconnu dans la liste des entreprises les mieux notées par le Global Disability Equality Index, avec un score de 100 % pour les réalisations de l'entreprise en matière de handicap et d'inclusion au cours des trois dernières années

Un programme pilote a été lancé au Royaume-Uni en 2021, offrant des opportunités d'emploi à 15 personnes neurodivergentes

Les participants ont la possibilité de travailler sur des projets de clients. Par exemple, le ministère britannique de la Santé (DHSC, Department of Health and Social Care), où 4 personnes travaillent sur les tests de logiciels et l'expérience utilisateur (UX) dans le cadre du contrat de DXC pour soutenir le programme Information Management Services 4 (IMS4).

Chris Halbard, président de DXC Technology, EMEA, a ajouté : « Alors que nous poursuivons notre croissance, il est important que nous investissions dans les communautés où nous exerçons nos activités et que nous reconnaissions l'impact positif de la diversité sur le lieu de travail. C'est pourquoi nous étendons DXC Dandelion en Europe et dans le monde entier, en aidant les personnes neurodivergentes à libérer leurs talents uniques et à apporter du succès pour elles-mêmes, pour DXC et pour nos clients. »

Coopération avec les ONG

DXC Technology coopère avec des organisations non gouvernementales, des fondations et des établissements d'enseignement qui contribuent à étendre la portée et l'impact du programme DXC Dandelion et qui aident à identifier et à sélectionner les participants qui pourraient en bénéficier.

« Les disparités dans les taux de participation à l'emploi des personnes neurodivergentes est un problème mondial qui mérite notre attention », a déclaré la professeure d'études sur le handicap, directrice académique, Susanne Bruyere, Yang-Tan Institute on Employment and Disability, Cornell University ILR School. « L'Université Cornell est heureuse de s'associer à DXC Technology alors qu'elle poursuit la mise en place du programme DXC Dandelion à l'échelle mondiale pour rendre les informations sur ces initiatives d'embauche ciblées sur la neurodiversité plus largement disponibles grâce à un partenariat pour un portail en ligne qui partage les informations relatives au programme. »

Pour en savoir plus et regarder une vidéo sur le programme DXC Dandelion, y compris les points de vue des participants, veuillez consulter le site :

https://dxc.com/uk/en/about-us/social-values/dxc-dandelion-program

À propos du programme DXC Dandelion

Le programme DXC Dandelion offre un environnement qui soutient et célèbre les talents et les compétences des personnes neurodivergentes (telles que celles atteintes d'autisme, de TDAH ou de dyslexie) et les aide à acquérir des compétences précieuses pour poursuivre une carrière dans les technologies de l'information. Pour en savoir plus sur la manière dont nous soutenons la neurodiversité dans la population active, rendez-vous sur DXC.com

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentielles tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans leurs parcs informatiques. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com .

