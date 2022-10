Bitt et IDEMIA : gagnants du concours TechSprint 2022 des banques centrales sur la monnaie numérique du G20





SALT LAKE CITY, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bitt et IDEMIA sont heureux d'avoir remporté le concours mondial TechSprint 2022 des banques centrales sur la monnaie numérique du G20. L'annonce a été faite avant le sommet du G20 à Bali par la Banque des règlements internationaux (BRI) et la Banque d'Indonésie à l'issue de leur troisième concours annuel, qui a reçu plus de 100 soumissions de la part de nombreuses sociétés financières, technologiques, scientifiques et de marketing de premier plan dans le monde.? Un panel indépendant de 11 experts, réunis par la Banque d'Indonésie, a évalué les prototypes développés par les équipes présélectionnées afin de déterminer les gagnants.

Bitt et IDEMIA ont uni leurs forces pour réunir le système de gestion de la monnaie numérique (DCMS) de Bitt et la solution sécurisée d'IDEMIA pour les paiements en monnaie numérique hors ligne des banques centrales. Les différents composants permettent aux banques centrales de lancer leur monnaie numérique avec une interopérabilité complète avec les systèmes actuels, de garantir un accès à faible coût avec une variété de dispositifs de paiement faciles à utiliser et la meilleure vérification de la gestion de l'identité disponible en pleine conformité avec les exigences réglementaires.

C'est la promesse d'offrir une monnaie numérique de banque centrale véritablement inclusive et pratique, sans compromis sur la convivialité ou la sécurité. « Bitt et IDEMIA sont honorés d'avoir reçu un prix aussi prestigieux ! Notre solution permet à tout le monde d'accéder à la monnaie numérique de la Banque centrale, même à ceux qui ne peuvent pas s'offrir un smartphone. Nous contribuons à concrétiser la vision de rendre l'argent numérique disponible partout et à tout moment, avec ou sans couverture réseau », a déclaré Jerome Ajdenbaum, vice-président des monnaies numériques chez IDEMIA.

Imran Khan, vice-président exécutif des partenariats de Bitt, a déclaré : « Nous sommes honorés que Bitt soit reconnue comme l'un des principaux leaders dans le domaine des devises numériques des banques centrales. Notre partenariat avec IDEMIA a permis à nos organisations de développer et de présenter nos meilleurs travaux, et nous sommes impatients de proposer des solutions de paiement hors ligne aux autorités monétaires et aux institutions financières du monde entier, car nous les aidons à étendre les services financiers à tous les membres de la société. »

À propos d'IDEMIA?

En tant que leader des technologies d'identité, IDEMIA a pour mission de débloquer le monde et de le rendre plus sûr. S'appuyant sur une R&D de pointe, IDEMIA propose des technologies uniques, étayées par une expertise de longue date en biométrie, cryptographie, analyse de données, systèmes et dispositifs intelligents. IDEMIA offre à ses clients publics et privés des solutions de paiement, de connectivité, de contrôle d'accès, de voyage, d'identité et de sécurité publique. Chaque jour, dans le monde entier, IDEMIA sécurise des milliards d'interactions dans les mondes physique et numérique. Avec près de 15 000 employés, IDEMIA a la confiance de plus de 600 organisations gouvernementales et de plus de 2 300 entreprises réparties dans 180 pays, avec une approche impactante, éthique et socialement responsable.?

À propos de Bitt

Bitt est une société de technologie financière qui fournit des solutions de cryptomonnaie aux banques centrales, aux institutions financières et aux participants de l'écosystème dans le monde entier. Le système de gestion des monnaies numériques (DCMS) de Bitt fournit l'infrastructure sécurisée permettant aux autorités monétaires de déployer les monnaies numériques des banques centrales et aux institutions financières d'intégrer les monnaies numériques dans leurs offres de services financiers. Bitt est une société du portefeuille de Medici Ventures, L.P., un fonds axé sur la blockchain. Le partenaire général de ce fonds est une entité affiliée à Pelion Venture Partners. Overstock.com, Inc. (NASDAQ:OSTK) est un partenaire limité de Medici Ventures, L.P. Pour plus d'informations sur Bitt, rendez-vous sur?https://www.bitt.com .

À propos de Overstock.com

Overstock.com, Inc. ?(NASDAQ:OSTK) est un détaillant en ligne et une entreprise technologique basée à Salt Lake City, Utah. Son site de commerce électronique de premier plan propose une vaste gamme de produits neufs pour la maison à bas prix, notamment des meubles, des articles de décoration, des tapis, des articles de literie et de bain, des articles de rénovation de maison, et plus encore. La boutique en ligne propose des millions de produits que des dizaines de millions de clients visitent chaque mois. Overstock publie régulièrement des informations sur ses activités et d'autres aspects connexes sur les pages « Salle de presse » et « Relations avec les investisseurs » du site Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com et Club O sont des marques déposées d'Overstock.com, Inc. Les autres marques de service, marques commerciales et noms commerciaux auxquels il peut être fait référence dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Pelion

Pelion Venture Partners est une société de capital-risque en phase de démarrage. Pelion, qui investit actuellement dans son septième fonds, investit dans des entreprises de logiciels de type Seed et Series A à travers les États-Unis. Parmi les investissements notables, citons : Cloudflare, Riverbed, Divvy (racheté par Bill.com) et Weave.

