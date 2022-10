OpenGate Capital réalise un investissement dans la technologie InRule





OpenGate Capital, une société internationale de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait mis fin à son investissement dans InRule Technology®(« InRule »), une plateforme d'automatisation de la veille leader sur le marché, par le biais d'une vente à Pamlico Capital. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Basée à Chicago, dans l'État d'Illinois, InRule fournit des services intégrés concernant la prise de décision, l'apprentissage automatique et les logiciels d'automatisation des processus qui permet aux responsables informatiques et commerciaux de prendre de meilleures décisions plus rapidement, d'opérationnaliser l'apprentissage automatique et d'améliorer les processus complexes et essentiels à la mission.

L'investissement initial d'OpenGate en 2019 a marqué la première levée de fonds institutionnelle d'InRule. Au cours des trois dernières années, OpenGate a soutenu d'importants investissements dans les produits et la mise sur le marché tout en s'associant à l'équipe de direction d'InRule sur une thèse relative à l'automatisation de type buy-and-build, ce qui a donné lieu à deux acquisitions complémentaires hautement stratégiques. Ces acquisitions ont permis d'améliorer les capacités de la plateforme d'InRule, d'étendre sa présence géographique et de renforcer sa position de leader dans le domaine de l'automatisation des entreprises.

« L'automatisation devient de plus en plus essentielle pour une gouvernance d'entreprise efficace et une prise de décision rentable, et InRule représente à quel point cette technologie peut être puissante », a commenté Andrew Nikou, fondateur et PDG d'OpenGate Capital. «?L'investissement dans InRule est un excellent exemple de notre stratégie en action grâce à l'intégration d'un sourcing thématique, de fusions et acquisitions réfléchies et de la création de valeur opérationnelle », ajoute-t-il.

« InRule, qui a été un partenaire exceptionnel au cours des trois dernières années, a connu une forte croissance de ses produits, de ses clients et de ses revenus », a déclaré Rob Young, un directeur d'OpenGate Capital. « Ce fut un plaisir de travailler avec Rik et toute l'équipe de direction à travers de multiples acquisitions et améliorations opérationnelles. Le personnel et les produits d'InRule sont de classe mondiale, et je suis impatient d'assister au prochain chapitre du succès continu de l'entreprise », ajoute-t-il.

Le cofondateur et PDG d'InRule, Rik Chomko, a ajouté : « Il a été vraiment gratifiant de s'associer à OpenGate pour transformer InRule en offrant un portefeuille élargi de solutions critiques pour nos clients. Sur la base de la dynamique que nous avons établie ces dernières années, je suis ravi de commencer à travailler avec Pamlico Capital alors que nous continuons à développer nos capacités et à poursuivre notre histoire de croissance ».

Raymond James a joué le rôle de conseiller financier et Massumi + Consoli LLP celui de conseiller juridique d'OpenGate Capital.

À propos d'InRule Technology, Inc.

InRule Technology est une société d'automatisation de l'intelligence qui fournit des logiciels intégrés de décision, d'apprentissage automatique et d'automatisation des processus à l'entreprise. En permettant aux responsables informatiques et commerciaux de prendre de meilleures décisions plus rapidement, d'opérationnaliser l'apprentissage automatique et d'améliorer les processus complexes, la plateforme d'automatisation de l'intelligence InRule® augmente la productivité, stimule les revenus et fournit des résultats commerciaux exceptionnels. Plus de 500 organisations dans le monde font confiance à InRule pour leurs applications critiques. Depuis 2002, InRule Technology fournit des résultats commerciaux et informatiques mesurables. Découvrez comment rendre l'automatisation accessible à l'adresse www.inrule.com.

À propos d'OpenGate Capital

OpenGate Capital est une société de capital-investissement internationale spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises dont le but est de créer une nouvelle valeur grâce à des améliorations opérationnelles, à l'innovation et à la croissance. Fondée en 2005, OpenGate Capital a son siège social à Los Angeles, en Californie, et un bureau européen à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles pour acquérir, transférer, exploiter, construire et développer des entreprises prospères. À ce jour, OpenGate Capital a réalisé plus de 30 acquisitions en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter le site suivant à l'adresse www.opengatecapital.com.

