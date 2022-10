La Coupe ParaForts, événement de collecte de fonds de la Fondation paralympique canadienne, est de retour cet automne





- Vancouver et Montréal seront les hôtes de l'événement, le 21 octobre et le 3 novembre, pour donner le coup d'envoi de la saison 2022-2023



- Les équipes s'affronteront dans le cadre de défis inspirés des sports paralympiques



- L'événement phare de la FPC vise à recueillir des fonds en soutien au parasport

OTTAWA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - La Coupe ParaForts alimenté par Petro-CanadaMC, l'événement de collecte de fonds phare de la Fondation paralympique canadienne (FPC), revient ce mois-ci après une absence de deux ans et demi en raison de la pandémie mondiale. Les deux étapes d'ouverture de la saison 2022-2023 sont prévues pour le 21 octobre, à Vancouver et le 3 novembre, à Montréal.

La Coupe ParaForts est une compétition amicale dans laquelle les équipes inscrites s'affrontent dans le cadre de défis inspirés des sports paralympiques, comme le basketball en fauteuil roulant, le volleyball assis, le curling en fauteuil roulant et le para-hockey sur glace. Toutes les équipes se sont engagées à recueillir un minimum de 5?000 $ et à gagner des points afin de décrocher le trophée qui récompensera leurs efforts de collecte de fonds et leurs performances dans les défis sportifs.

Les fonds recueillis permettront d'offrir davantage d'opportunités dans le sport aux Canadiens ayant un handicap, en aidant notamment ceux qui rêvent de concourir sur la scène internationale à progresser dans leur carrière. La Coupe ParaForts, dont l'édition inaugurale a eu lieu en 2017, a officiellement franchi la barre du million de dollars amassés lors du dernier événement tenu au début de 2020.

«?Nous sommes ravis de pouvoir enfin ramener la Coupe ParaForts dans des villes du Canada?», déclare Dean Brokop, directeur de la Fondation paralympique canadienne. «?Cet événement est transformateur pour les participants, qui ont l'occasion d'en apprendre davantage sur le parasport et sur l'expérience des athlètes auprès de ces derniers. De plus, il constitue une force motrice dans la collecte de fonds importants pour l'élimination des obstacles à la participation sportive des personnes ayant un handicap. Nous remercions tous ceux qui ont déjà fait un don, tous les participants qui sont en train de recueillir des fonds et notre commanditaire principal, Petro-Canada, pour leur soutien continu. Nous avons hâte aux événements.?»

Josh Dueck, chef de mission du Canada aux Jeux paralympiques d'hiver de Beijing 2022 et champion paralympique des Jeux de 2014 en ski para-alpin, pilotera les festivités à Vancouver en tant que maître de cérémonie. À Montréal, ce rôle reviendra au nageur paralympique 20 fois médaillé, Benoit Huot.

De huit à dix paralympiens, actifs et retraités, se joindront à eux pour encourager les participants et partager avec eux leur expertise.

«?La Coupe ParaForts est un événement agréable et unique. C'est à la fois une célébration du parasport et un outil important de collecte de fonds et de sensibilisation?», affirme Huot. «?Je suis impatient d'y participer de nouveau, et je m'attends à ce que ce soit un bel après-midi de soutien au sport paralympique.?»

La Coupe ParaForts Vancouver aura lieu à l'Anneau olympique de Richmond le 21 octobre, tandis que l'édition montréalaise se déroulera au complexe sportif Tomlinson de l'Université McGill le 3 novembre. Des événements se tiendront également à Toronto et à Calgary au début de 2023.

Petro-Canada égalera les dons jusqu'à concurrence de 10?000 $ dans chaque ville, en plus d'offrir une carte d'essence de 1?000 $ au meilleur collecteur de fonds de chaque site. La Coupe ParaForts bénéficie également du soutien de son partenaire de présentation Pfizer et de ses partenaires de soutien, Canadian Tire et Lululemon.

La Fondation paralympique canadienne (FPC) est la branche philanthropique du Comité paralympique canadien. La FPC croit que chaque Canadienne et Canadien ayant un handicap doit pouvoir s'imaginer sur la ligne de départ d'une compétition, et ce, peu importe ses capacités. La FPC recueille des fonds afin d'aider un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens ayant un handicap à être des membres actifs de leur communauté et à viser le succès sur la scène internationale.

Pour plus d'information à propos de la Coupe ParaForts alimenté par Petro-CanadaMC ou pour faire un don afin de soutenir le sport paralympique au Canada, rendez-vous sur CoupeParaForts.ca.

