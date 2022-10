Saputo inc. : Résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2023





MONTRÉAL, 13 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) ? Saputo publiera ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2023 le jeudi 10 novembre 2022. Un communiqué de presse sera émis après la fermeture des marchés et une conférence téléphonique aura lieu le vendredi 11 novembre 2022 à 8 h 30 (heure de l'Est) pour discuter des résultats de la Société.

La webdiffusion débutera par une courte présentation, suivie d'une période de questions. Les conférenciers seront M. Lino A. Saputo, président du conseil d'administration, président et chef de la direction, ainsi que M. Maxime Therrien, chef de la direction financière et secrétaire.

Pour participer :

Les diapositives de la présentation seront incorporées à la webdiffusion et seront également disponibles sur le site Web de Saputo (www.saputo.com), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ».

Conférence téléphonique (audio seulement) : 1-800-926-6349

Veuillez signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence.

Enregistrement différé de la conférence et de la présentation webdiffusée

Pour ceux qui ne peuvent se joindre à la présentation webdiffusée, celle-ci sera archivée sur le site Web de Saputo (www.saputo.com), dans la section « Investisseurs », sous la rubrique « Calendrier des événements ». Un enregistrement de la conférence téléphonique sera également disponible jusqu'au vendredi 18 novembre 2022 à 23 h 59 (HE) en composant le 1-800-997-6910 (code d'accès : 22020937).

Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur, relations avec les investisseurs

1-514-328-3117



Demandes média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

[email protected]

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 10:00 et diffusé par :