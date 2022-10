Québec Nickel Corp. ajoute une troisième plateforme de forage dans son projet Ducros Ni-Cu-PGE, Abitibi, Québec





Québec Nickel Corp. (CSE : QNI ; FSE : 7lB ; OTCQB : QNICF) (« QNI » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer l'ajout d'une troisième plateforme de forage diamantée pour le projet Ducros, situé à environ 80 kilomètres au Nord-Est de Val-d'Or, Québec. Suite au récent forage couronné de succès de la Société dans la zone du filon-couche de Fortin, avec un titrage de recoupement de 8,43 mètres de long indiquant 1,85 % Ni, 1,65 % Cu (3,50 % Ni + Cu), 576 ppm Co et 3,27 g/t Pt-Pd-Au dans le trou QDG-22-29 (voir le communiqué de presse du 30 août 2022 pour plus d'informations), une troisième plateforme de forage a été récemment mobilisée pour le projet et est utilisée pour accélérer le programme de forage en cours de 20 000 mètres. L'objectif pour la troisième machine est de faire avancer la compréhension de la taille et la géométrie de la zone du filon-couche de Fortin. Le premier forage continue à tester systématiquement les extensions du filon interprétées du corps minéralisé Ni-Cu-PGE, ainsi que d'autres cibles géophysiques et géologiques dans la zone générale qui sont interprétées comme étant des prolongements potentiels de la zone du filon-couche de Fortin et/ou de nouvelles intrusions minéralisées.

Comme annoncé dans le communiqué de presse de la Société du 20 septembre 2022, une deuxième plateforme de forage a été mobilisée sur la propriété en septembre pour commencer un programme de 3 000 mètres dans la zone cible du complexe de filons-couches ultramafiques de Ducros (DUSC) (Figure 1). À ce jour, un peu plus de 50% du forage planifié à la zone cible DUSC a été réalisé. Le programme de forage DUSC est actuellement en pause durant la chasse à l'original de l'automne et redémarrera courant octobre.

David Patterson, PDG de QNI : « (...) en considérant les résultats exceptionnels que nous avons obtenus jusqu'à présent avec le forage dans la zone du filon-couche de Fortin, il était évident que nous avions besoin d'accélérer les travaux ici pour mieux comprendre la situation à Fortin. En parallèle, nous ne voulions pas sacrifier les importants travaux en cours ailleurs dans le projet, notamment le forage à la cible DUSC. Il était donc parfaitement logique d'ajouter une nouvelle plateforme de forage. Nous nous réjouissons à la perspective de partager prochainement les fruits de ce dur labeur. »

Résumé du forage de la zone Fortin Sill Ni-Cu-PGE et mise à jour générale de l'exploration

Le programme de forage de Phase II a débuté en avril dernier à la zone Fortin Sill Ni-Cu-PGE, en commençant par l'amorçage du trou QDG-22-09, qui a été conçu pour vérifier les résultats obtenus dans le trou historique GCF-08-07, qui a recoupé 0,82 % Ni + Cu et 0,65 g/t Pt-Pd-Au sur une longueur de carotte de 20,7 mètres à une profondeur de puits de 4,50 mètres. Les résultats du test au trou QDG-22-09 présentent une amélioration par rapport à l'intersection du sondage historique en termes aussi bien de teneur globale que de longueur de carottage (voir le communiqué de presse du 16 mai 2022 pour plus d'informations). Deux trous supplémentaires ont été réalisés avec la même configuration que pour QDG-22-09, à savoir QDG-22-10 et 11, afin de tester la continuité de la minéralisation Ni-Cu-Co-PGE-Au sur la section avec QDG-22-09 et GCF-08-07. Ce forage est parvenu à étendre la zone minéralisée à la zone Fortin Sill en section en direction Sud-Ouest (voir le communiqué de presse du 6 juin 2022 pour plus d'informations, et la Figure 2 ci-dessous).

À la lumière de ces solides résultats, un certain nombre de trous d'extension ont été amorcés au Sud-Est de l'affleurement de découverte de la zone du filon-couche de Fortin, y compris les puits de forage QDG-22-28 et QDG-22-29. Les résultats d'analyse précédemment publiés sont résumés ci-dessous dans le Tableau 1 et sont soulignés par une coupe de 35,63 mètres de long présentant 1,13 % Ni + Cu, 238 ppm Co et 1,01 g/t Pt-Pd-Au, et comprenant des sous-intervalles à teneur plus élevée de 1,44 % Ni, 1,49 % Cu, 461 ppm Co et 2,79 g/t Pt-Pd-Au sur 11,80 mètres et 1,85 % Ni, 1,65 % Cu (3,50 % Ni + Cu), 576 ppm Co et 3,27 g/t Pt-Pd-Au sur 8,43 mètres dans le trou QDG-22-29. À noter, un échantillon d'un mètre de long du trou QDG-22-29 contenant de la chalcopyrite et de la pyrrhotite à lourde texture nette (35-40 % de sulfures totaux) présente 1,98 % Ni + 2,77 % Cu (4,75 % Ni + Cu), 624 ppm Co et 5,78 g/t Pt-Pd-Au. Une section de forage et une carte de plan montrant l'emplacement du forage à la zone du filon-couche de Fortin sont fournies ci-dessous (Figures 2 et 3). Les résultats d'analyse pour les quatre trous supplémentaires réalisés au même endroit que les trous QSDG-22-28 et QDG-22-29 sont en attente et seront annoncés une fois disponibles.

Mise à jour pour l'exploration de la propriété Ducros

Comme annoncé dans le communiqué de presse de QNI du 13 juin 2022, la Société a lancé de multiples programmes de travaux durant l'été pour soutenir l'actuelle campagne de forage de 20 000 mètres. La Société a le plaisir d'annoncer que ces programmes de travaux ont soit été terminés, soit en sont dans leurs phases finales, à savoir :

Échantillonnage en rainures : 17 échantillons en rainures supplémentaires couvrant 16,98 mètres en continu ont été prélevés dans l'affleurement de découverte de la zone du filon-couche de Fortin (chenal 6). Les résultats d'analyse ont été reçus et peuvent être consultés dans la présentation d'entreprise de QNI sur www.quebecnickel.com et ici.

Étude biogéochimique à l'échelle de la propriété : Un programme d'échantillonnage d'écorce d'épinette noire, qui couvre la majorité de la propriété de Ducros de > 15 000 hectares, a été terminé durant l'été. Les données finales comprendront de multiples éléments d'analyse à partir de près de 900 échantillons et incluent des données de plus de 100 échantillons prélevés d'un sondage d'orientation à espacement réduit sur la zone cible Fortin Sill élargie (~25 m X 25 m d'espace d'échantillonnage). Les résultats ont été reçus pour environ 90 % des échantillons. Un expert sectoriel est resté sur place pour évaluer et interpréter les données et un rapport final est attendu avant la fin de l'année.

Images satellite à haute résolution : La collecte d'images satellite de résolution 50 cm sur l'ensemble de la zone du projet Ducros a été réalisée en septembre. Le traitement final des données est en cours.

Levé gravimétrique à voilure fixe : Un levé aéroporté gravimétrique à voilure fixe couvrant l'intégralité du projet Ducros a également été réalisé. Les données sont en phase finale d'assurance et contrôle qualité et de traitement. Ces données seront incorporées à la base de données du projet et utilisées pour contribuer à l'interprétation de la géologie globale et la structure de la propriété de Ducros.

Levés magnétiques par drone à haute résolution sur des cibles spécifiques : En plus de réaliser 260 kilomètres continus sur la zone du filon-couche de Fortin, environ 3 000 kilomètres continus supplémentaires de levés magnétiques par drone à haute résolution ont été réalisés sur des cibles spécifiques dans l'ensemble de l'exploitation Ducros avec un espacement de ligne de 25 à 35 mètres. Les résultats de ces levés ont été reçus et sont actuellement traités et fusionnés/intégrés à d'autres ensembles de données, et ont grandement contribué à l'affinage des cibles de forage actuelles et futures.



Traitement des carottes et des roches, assurance et contrôle qualité

Québec Nickel a mis en place un programme d'assurance et contrôle qualité (« ACQ ») pour son projet Ducros, afin de garantir les meilleures pratiques pour la diagraphie, l'échantillonnage et l'analyse de ses carottes de forage ainsi que pour la collecte et l'analyse des échantillons de roche de surface. Ce programme comprend l'insertion régulière de blancs géochimiques, doublons et de plusieurs matériaux de référence certifiés (MRC) de Ni-Cu-PGE-Au dans le flux d'échantillons.

Les carottes de forage sont collectées quotidiennement par l'équipe du projet Ducros depuis les plateformes de forage et transportées dans des caisses à carottes sécurisées jusqu'au centre de diagraphie de QNI à Val-d'Or. La diagraphie est effectuée sur des ordinateurs portables et les données sont saisies à l'aide d'un logiciel informatique adapté.

Les carottes destinées aux analyses géochimiques sont identifiées et étiquetées par des géologues spécialisés en carottage, puis sciées en deux par une scie à lame diamantée. Une moitié de l'échantillon de carotte de diamètre NQ est placée dans un sac à échantillons étiqueté et sécurisé. L'autre moitié de l'échantillon de carotte est remise dans sa caisse à carottes pour être archivée. Tous les échantillons de carottes sont transportés par l'équipe du projet, du site de diagraphie de QNI au site de préparation d'échantillons de AGAT Laboratories à Val-d'Or dans des sacs de riz sécurisés et numérotés.

AGAT Laboratories est accrédité selon les normes ISO/IEC 17025:2017 et ISO 9001:2015. L'analyse des métaux précieux (or, platine et palladium) est réalisée par pyroanalyse avec une finition ICP-OES, tandis que les analyses du nickel, du cuivre et de 41 autres éléments sont effectuées à l'aide du progiciel AGAT 4 Acid Digest - Metals Package, avec une finition ICP-OES.

PERSONNE QUALIFIÉE

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., vice-président de l'exploration pour Québec Nickel Corp. et personne qualifiée (« PQ ») conformément à la norme nationale 43-101 (« NI 43-101 »), a révisé et approuvé le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse.

À PROPOS DE QUEBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de nickel au Québec, Canada. La société détient 100 % des intérêts de la propriété Ducros, qui consiste en 280 permis d'exploitation minière contigus couvrant 15 147 hectares dans la partie orientale de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec, Canada. Des renseignements supplémentaires sur Québec Nickel Corp. sont disponibles à l'adresse www.quebecnickel.com.

MISE EN GARDE ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques qui traitent d'événements ou de développements prévus par la Société, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui se reconnaissent généralement, mais pas toujours, par l'utilisation des mots « s'attend », « planifie », « anticipe », « pense », « a l'intention », « estime », « projette », « potentiel » et d'autres expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et ceux des déclarations prospectives comprennent les prix du marché, la disponibilité continue du capital et du financement, ainsi que la conjoncture générale de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats ou développements réels peuvent différer matériellement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage nullement à mettre à jour ces déclarations prospectives si les croyances, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction venaient à changer.

