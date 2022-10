IPwe annonce un partenariat avec ADVASA, un fournisseur de service « Earned Wage Access » (EWA)





Accélération du déploiement mondial du service d'accès au salaire gagné (EWA), résolution des problèmes des employés et des employeurs, et amélioration du bien-être.

DALLAS, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- IPwe, Inc. (siège social : Delaware, PDG : Erich Spangenberg) annonce un partenariat avec ADVASA Co., Ltd. (siège social : Tokyo, PDG : Asamitsu Kosugi), un fournisseur de service « Earned Wage Access » (EWA), l'objectif étant d'accélérer le développement commercial mondial d'ADVASA autour d'EWA en tirant parti de la puissante plateforme de propriété intellectuelle d'IPwe et des connaissances et de l'expérience de monétisation des brevets d'entreprise dans le monde entier.

La plateforme Smart Intangible Asset Management d'IPwe, une plateforme SaaS B2B basée sur la technologie blockchain et l'intelligence artificielle qui permet aux dirigeants d'entreprise d'accéder à des mesures financières compréhensibles sur leurs portefeuilles de propriété intellectuelle, a identifié ADVASA comme un innovateur de premier plan dans les technologies d'accès à la paie. Le portefeuille de brevets d'ADVASA est une composante essentielle permettant un accès instantané à la paie, qui permet aux employés de sélectionner leur jour de paie et de recevoir le paiement dès le lendemain, souvent appelé la technologie « On-Demand Pay » ou « Earned Wage Access (EWA) ». Le système EWA est déjà une technologie émergente prospère à l'échelle mondiale, le marché américain de l'EWA étant évalué à 12 milliards de dollars en 2021.

Après que les experts de la plateforme d'IA d'IPwe et spécialistes en monétisation des brevets ont analysé le portefeuille d'ADVASA et identifié avec succès les facteurs de valeur inconnus, les sociétés ont créé un partenariat pour faire croître les activités d'ADVASA à l'échelle mondiale sur les marchés EWA.

En partenariat avec IPwe, ADVASA peut traiter son portefeuille EWA rapidement et à faible coût, permettant aux entreprises du monde entier de créer des systèmes d'accès aux salaires gagnés. ADVASA et IPwe croient que le système EWA deviendra la méthode standard de la paie, avec des paiements de salaire en streaming qui seront transférés dans un compte bancaire, une carte ou un e-wallet à la fin de chaque journée de travail ou de quart, ce qui permettra de réduire considérablement le fardeau des employés et de mieux positionner les employeurs pour attirer les meilleurs talents dans un marché tendu, créant un cycle positif pour les employeurs, les employés et la société en général.

En outre, après avoir fait circuler avec succès la monnaie Fiat dans l'économie EWA, ADVASA construit maintenant un moyen de transfert de valeur en utilisant des cryptomonnaies. Alors que le monde entre dans l'ère Web3 et que les cryptomonnaies commencent à se connecter à l'infrastructure financière mondiale d'aujourd'hui, la connexion des cryptomonnaies à la technologie EWA est également nécessaire. Par conséquent, ADVASA va générer des jetons en utilisant la technologie de blockchain Casper et le savoir-faire éprouvés qui sont au coeur des innovations IPwe dans le domaine de la propriété intellectuelle. ADVASA estime que les synergies qu'elle a créées avec IPwe accéléreront considérablement la réalisation de l'inclusion financière, qui est l'objectif d'ADVASA depuis le début.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec ADVASA », a déclaré Erich Spangenberg, PDG d'IPwe. « IPwe a utilisé notre plateforme Smart Intangible Asset Management pour analyser le portefeuille d'ADVASA, identifiant les domaines de croissance en vue d'élargir les objectifs commerciaux mondiaux d'ADVASA. ADVASA est un des premiers à adopter la puissante plateforme IPwe sur le marché japonais, et nous sommes fiers de fournir à ADVASA de meilleures informations, mesures et recommandations pour mieux gérer son portefeuille de PI. IPwe a hâte d'annoncer d'autres partenariats au Japon dans les prochains mois. »

« IPwe travaille avec les gouvernements, les institutions universitaires et les entreprises du monde entier pour stimuler l'innovation dans le domaine de la propriété intellectuelle et construire une plateforme pour l'écosystème des brevets dans le monde, et il est le meilleur partenaire pour l'expansion mondiale de 'EWA' d'ADVASA et son portefeuille de brevets », a déclaré le PDG d'ADVASA, Asamitsu Kosugi. « Les raisons de la croissance rapide de l'EWA dans d'autres pays sont endémiques, comme le montre le changement de paradigme actuel des cycles de paie. Avec la levée de l'interdiction de la paie numérique au Japon pour l'exercice 2023 et l'élan croissant de changement dans la façon dont les gens reçoivent leurs salaires, ADVASA est heureux de travailler avec IPwe pour contribuer à la création d'une société durable grâce à des solutions EWA qui créent des effets positifs pour les employeurs, les employés et les sociétés du monde entier. »

