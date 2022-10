AVIS AUX MÉDIAS - LES MINISTRES IEN, MENDICINO, FRASER ET LAMETTI DISCUTERONT DES EFFORTS DU CANADA POUR TENIR LE RÉGIME IRANIEN RESPONSABLE





OTTAWA, ON, le 12 oct. 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et Le procureur général du Canada, tiendront un point de presse pour discuter du travail du Canada pour tenir le régime iranien responsable.

Conférence de presse

Date : Le jeudi 13 octobre 2022

Heure : 16 h (HAE)

