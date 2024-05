Groupe de portefeuilles Harvest Inc. ouvre les marchés





TORONTO, le 3 mai 2024 /CNW/ - Michael Kovacs, président et chef de la direction, FNB Harvest, Groupe de portefeuilles Harvest Inc. et son équipe se sont joints à Keith Wu, chef des Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX) pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de trois nouveaux FNB : le FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré (TSX : HBIG), le FNB Harvest de revenu et de croissance équilibré amélioré (TSX : HBIE) et le FNB Harvest de revenu Leaders industriels (TSX : HIND).

Fondé en 2009, FNB Harvest est un gestionnaire de fonds d'investissement canadien indépendant qui gère plus de 4,1 milliards de dollars d'actifs. Harvest a développé sa philosophie de revenu en ajoutant à son offre innovante des FNB à revenu fixe et des FNB à revenu équilibré. Harvest a incorporé des FNB de titres à revenu fixe et de revenu d'actions, ainsi que sa stratégie d'options d'achat couvertes, conçue pour offrir des rendements plus élevés et augmenter le revenu mensuel de ses clients.

Pour en savoir plus, rendez-vous au https://harvestportfolios.com/fr-CA/about-us/.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

3 mai 2024 à 10:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :