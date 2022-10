La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce la date de dévoilement des résultats du troisième trimestre de 2022





La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera ses résultats du troisième trimestre de 2022 le mercredi 9 novembre 2022, après les heures d'ouverture du marché.

La direction organisera une conférence téléphonique le lendemain, jeudi 10 novembre 2022, à 9 h (HE) avec diffusion audio simultanée sur le Web. Pour y accéder par téléconférence, veuillez composer le 240-789-2714 ou le 888-330-2454 et entrez le mot de passe de l'événement : 4788974. Le lien menant à la diffusion audio sur le Web sera disponible sur le site https://www.choicereit.ca/fr/events-webcasts-fr/.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en possédant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité.

Nous croyons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et nos collectivités vivent, travaillent et se connectent. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus élevées. Nous aspirons à développer des collectivités saines et résilientes en nous engageant à l'égard de la durabilité sociale, économique et environnementale. Chacun de nos gestes est guidé par un ensemble de valeurs communes (Engagement, Tenir à coeur, Respect et Excellence).

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca/fr/, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SÉDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Communiqué envoyé le 12 octobre 2022 à 13:50 et diffusé par :