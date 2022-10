Equiduct étoffe sa gamme de produits indiciels cotés sur Apex





Apex proposera désormais 720 ETF et ETP incluant des ETP exposés aux mégatendances ainsi que les cryptomonnaies prisées par les investisseurs particuliers

LONDRES, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Equiduct, le marché paneuropéen dédié aux investisseurs particuliers, annonce ce jour l'expansion de sa gamme de produits indiciels cotés (ETP) et de fonds indiciels cotés (ETF) sur Apex, avec l'arrivée de 314 nouveaux instruments. Ils seront disponibles dès aujourd'hui aux cinq millions d'investisseurs particuliers accédants a Apex, le service de Best Execution, sans commission.

Les ETP et les ETF attirent de plus en plus de capitaux dans le monde, avec une collecte nette de 559,75 Mrd$ depuis le début de l'année, un montant inférieur seulement aux $833,88 Mrd$ enregistrés en 2021[1]. Après le lancement de 321 ETF et ETP en septembre 2021, Equiduct étoffe désormais l'éventail des classes d'actifs, des expositions et des zones géographiques auxquelles peuvent accéder les investisseurs sur Apex. Ces derniers pourront désormais échanger des ETP sur matières premières, des ETP obligataires et des ETP adossés à des devises, y compris à des cryptomonnaies très prisées.

De nouvelles zones géographiques seront également accessibles, avec des ETP couvrant les États-Unis, l'Asie et certains marchés émergents, ainsi que des ETP mondiaux. Il s'agit d'une avancée majeure pour Equiduct, puisque le groupe se concentrait sur les valeurs européennes jusqu'au lancement d'ETP sur actions américaines en septembre 2022.

Equiduct proposera également des ETP à positionnement court et à effet de levier (short and leveraged - S&L). Ces produits permettent aux investisseurs de se positionner avec un effet de levier positif ou inversé (négatif) sur des titres individuels ou sur des ETP se présentant sous la forme de paniers de titres. En dernier lieu, cette expansion permettra d'investir dans des ETP construits sur la base de mégatendances et dans des ETP thématiques comme l'ESG, la cybersécurité, le cloud computing, la blockchain et l'intelligence artificielle.

Cette étape constitue une évolution importante dans la stratégie visant à démocratiser l'accès aux ETF et ETP auprès des investisseurs particuliers européens. En effet, ces derniers ont encore du mal à accéder à ces produits, lesquels sont généralement échangés par les investisseurs institutionnels par demande de cotation (Request for quote - RFQ) ou de gré à gré (over the counter - OTC). L'expansion concerne 314 ISIN exclusifs, répartis entre 20 émetteurs, parmi lesquels on retrouve 21Shares, ETC Group, Global X, Leverage Shares et WisdomTree.

Wail Azizi, Chief Strategy Officer chez Equiduct déclare : « Cette expansion représente une étape majeure pour Equiduct car elle nous permet de proposer de nouvelles classes d'actifs et de nouvelles thématiques très prisées. Les ETP sur cryptomonnaies font notamment l'objet d'une forte demande auprès des investisseurs particuliers, qui les considèrent comme un vecteur de convergence entre la finance décentralisée (DeFI) et la finance traditionnelle (TradFI). Nous sommes ravis d'étoffer notre offre avec des produits de positionnement court et à effet de levier. Cela permettra aux investisseurs particuliers de nouer plus facilement des positions à facteur de démultiplication et d'accéder à un éventail plus large de stratégies d'investissement et de couverture. »

Hany Rashwan, co-fondateur et CEO de 21Shares déclare : « La mission de 21Shares est de construire des passerelles dans l'univers des cryptomonnaies. En cotant une partie de nos ETP sur Equiduct, nous offrons aux investisseurs un nouveau moyen d'accéder à cette classe d'actifs. Les cryptomonnaies comme le bitcoin et l'ether font partie des actifs les plus performants des dix dernières années et il nous tarde d'attirer encore plus d'investisseurs. Après le lancement, 17 de nos ETP seront cotés sur Equiduct. Bon nombre d'entre eux ont été les premiers du genre du fait de notre structure cryptonative et de l'importance capitale que nous accordons à l'innovation ».

Tim Bevan, fondateur et co-CEO d'ETC Group déclare : « Nous sommes ravis de proposer le premier ETC physique à compensation centrale le plus liquide d'Europe. Les investisseurs particuliers pourront y accéder sur Equiduct. ETC Group est déterminé à offrir de nouvelles façons sécurisées d'investir dans cette nouvelle classe d'actifs prometteuse. En structurant des produits de qualité institutionnelle et en offrant un accès liquide aux investisseurs particuliers, notre objectif est de proposer des solutions d'investissement sûres et accessibles dans l'univers des cryptomonnaies ».

George Taylor, directeur de l'activité marchés de capitaux chez Global X déclare : « Dans le cadre de l'expansion de l'offre d'Equiduct, Global X est ravi de proposer sa gamme croissante d'ETF directement auprès des investisseurs particuliers. En tant qu'acteur majeur de l'investissement thématique, nous proposons des produits qui s'affranchissent des expositions géographiques et sectorielles traditionnelles. Nos produits ciblent des entreprises vouées à bénéficier des transformations structurelles à l'oeuvre dans les domaines des technologies disruptives et des évolutions structurelles humaines et démographiques. Nous ciblons les entreprises qui sauront s'adapter à notre environnement physique. Nous offrons aux investisseurs particuliers la possibilité de s'exposer aux tendances qui révolutionnent notre économie et redéfinissent notre avenir ».

Oktay Kavrak, directeur de Leverage Shares ETP déclare : « Nous sommes ravis de participer à cette expansion avec Equiduct. Nos ETP sur actions exclusifs aident les investisseurs à investir sur la foi de leurs convictions de manière plus rentable puisque nous leur proposons des ETP à effet de levier, ainsi que la possibilité de réaliser du trading sur actions fractionnées. Tous nos produits sont adossés à des actifs physiques et satisfont les exigences réglementaires applicables. Nous sommes ravis de pouvoir les proposer à la communauté des investisseurs particuliers sur Equiduct ».

Alexis Marinof, directeur de l'activité européenne chez WisdomTree déclare : « L'expansion de l'offre Equiduct permettra aux investisseurs particuliers d'exploiter le plein potentiel et la flexibilité des ETF. Nos ETF permettent aux investisseurs d'exprimer leurs visions stratégiques de long terme, d'ajuster efficacement leurs positions ou de nouer des positions tactiques rentables quelle que soit la conjoncture économique. Notre partenariat avec Equiduct permettra à un plus grand nombre d'investisseurs d'accéder à des produits de qualité institutionnelle, que ce soit par le biais de notre gamme actions, qui inclut des produits thématiques innovants récompensés à plusieurs reprises, ou de nos ETP sur cryptomonnaies et matières premières ».

Equiduct propose désormais 720 ETF et ETP sur Apex. La liste complète des instruments composant l'univers de trading d'Equiduct est disponible ici : https://www.equiduct.com/sites/default/files/documents/Equiduct_Instrument_List.csv

Notes à l'intention des éditeurs

À propos d'Equiduct

Equiduct est un marché réglementé européen, innovant, qui permet aux courtiers indépendants et institutionnels d'exécuter leurs ordres au meilleur prix sur les marchés actions et ETF les plus liquides et les plus fragmentés. Equiduct couvre 11 marchés et 16 indices de référence européens. Equiduct est un segment de marché de la Bourse de Berlin, opérateur de marché réglementé au sens de l'article 44 de la directive MiFID II. La Bourse de Berlin (Börse Berlin) est réglementée par l'autorité compétente allemande Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ? Börsenaufsichtsbehörde et ses activités de trading sont régies par le droit allemand et le droit européen. En 2021, Equiduct a enregistré un chiffre d'affaires de ?77 milliards et un volume d'échange moyen de ?300 millions sur l'année, un chiffre en hausse de 7% en rythme annuel.

À propos de 21Shares

21Shares propulse l'innovation à un niveau supérieur, avec la plus grande gamme de produits indiciels cotés (ETP) sur cryptomonnaies au monde. En 2018, 21Shares cotait le premier ETF sur cryptomonnaies sur Six Swiss Exchange. Depuis, le groupe continue à étendre son offre 'cryptomonnaies' grâce à ses travaux de recherche de pointe et à une stratégie 'produits' révolutionnaire. L'objectif de 21Shares est de fournir à tous les investisseurs la possibilité d'acheter, de vendre et de vendre à découvert des cryptomonnaies de manière simple, sécurisée et réglementée à partir d'un compte bancaire ou d'un compte de courtage. 21Shares est une filiale de sa société mère 21.co ? une entreprise suisse immatriculée à Zoug (Suisse) et disposant de bureaux à Zurich et New York. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.21shares.com.

À propos d'ETC Group

ETC Group (www.etc-group.com) développe des instruments innovants adossés à des actifs numériques comme BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) et ETHetc - ETC Group Physical Ethereum (ZETH), tous deux cotés sur plusieurs marchés européens, dont XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK et Wiener Börse. ETC Group a lancé le premier ETP adossé au bitcoin à compensation centrale du monde en juin 2020, sur Deutsche Börse XETRA, la plus grande plateforme d'échange d'ETF d'Europe. ETC Group oeuvre en permanence à l'extension de sa gamme d'ETP sur cryptomonnaies de qualité institutionnelle. L'objectif est d'offrir aux investisseurs la possibilité de s'exposer à bitcoin, ether, cardano, solana et d'autres actifs numériques populaires sur les principales plateformes de négociation européennes.

À propos de Global X

Global X ETFs a vu le jour en 2008. Depuis plus de dix ans, notre mission est d'offrir aux investisseurs des solutions novatrices et évolutives. Notre gamme de produits contient plus de 90 stratégies ETF et représente un encours de gestion avoisinant les 40 Mrd$. Connus pour nos ETF Thematic Growth, Income et International Access, nous proposons également des fonds Core, Commodity et Alpha qui permettent d'atteindre des objectifs d'investissement divers et variés. Découvrez nos ETF, nos études, nos analyses et plus encore sur www.globalxetfs.com.

Global X est une société de Mirae Asse

t Financial Group, un acteur majeur du secteur des services financiers, avec un encours de gestion de plus de 545 Mrd$. Mirae Asset possède une plateforme d'échange d'ETF complète qui couvre les États-Unis, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Colombie, l'Europe, Hong Kong, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et le Vietnam, et qui représente un encours de gestion supérieur à 85 Mrd$.

À propos de Leverage Shares

Les ETP Leverage Shares offrent des expositions à effet de levier (5x, 3x, 2x), sans effet de levier (1:1) et à effet de levier inversé (-5x, -3x, -2x) autrefois réservées aux seuls gérants de fonds professionnels. Ces nouveaux ETP permettent de réaliser des transactions reposant sur des convictions solides ou de prendre des positions de couverture sur diverses valeurs boursières comme Apple, Alphabet, Netflix, Tesla, BP, Barclays, Coinbase, Samsung et Coupang, sur des ETF indexés sur le S&P 500 et le Nasdaq 100, et même sur des matières premières comme le pétrole, l'or et l'argent, entre autres.

À propos de WisdomTree

Par l'intermédiaire de ses filiales aux États-Unis et en Europe, WisdomTree Investments, Inc. (collectivement « WisdomTree ») est un commanditaire et gestionnaire de fonds négociés en bourse (« ETF ») et de produits négociés en bourse (« ETP ») dont le siège social se situe à New York. WisdomTree offre des produits couvrant des stratégies sur actions, matières premières, obligations, à effet de levier et inversées, devises, cryptomonnaies ainsi que des stratégies alternatives. Les encours sous gestion de la société sont de l'ordre de 73,6 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site www.wisdomtree.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter @WisdomTreeEU.

WisdomTree® est le nom commercial de WisdomTree Investments, Inc. et de ses filiales partout dans le monde.

[1] Source : ETFGI, 26 septembre 2022, disponible à l'adresse : https://etfgi.com/news/stories/2022/09/etfgi-reports-global-etfs-industry-gathered-net-inflows-us5389-billion-during

