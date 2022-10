Veranex acquiert Devicia et Clarvin, élargissant ainsi son expertise clinique, réglementaire et qualitative en matière de dispositifs médicaux et DIV





Veranex, l'unique fournisseur de services technologiques véritablement exhaustifs à l'échelle mondiale et consacrés au secteur des technologies médicales, a annoncé aujourd'hui avoir acquis un écosystème de cabinets de conseil offrant des services complets dans le domaine des dispositifs médicaux, plus précisément en matière de questions cliniques et réglementaires, d'assurance qualité et de services de biocompatibilité afférents aux dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro (DIV). Basé en Suède, cet écosystème est composé de Devicia, un partenaire proposant des services complets d'expertise clinique, de Clarvin, un fournisseur de conseils stratégiques en matière de questions réglementaires et d'assurance qualité, ainsi que de leurs filiales Kickfile, Lea Reg et Limulus Bio. Grâce à cette acquisition et à celle très récente de la société basée en Suisse Medidee, Veranex a la possibilité d'élargir sa portée européenne et d'asseoir sa présence dans les segments des services cliniques, qualitatifs et réglementaires, ce qui lui permettra surtout de renforcer ses stratégies en matière de règlements sur les dispositifs médicaux (RDM) et de règlements sur le diagnostic in vitro (RDIV), d'acquérir des connaissances dans le domaine des logiciels de dispositifs médicaux et des évaluations biologiques, de développer ses infrastructures, et de désigner des représentants locaux dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

« Ce groupe d'entreprises emmené par Devicia et Clarvin partage le même objectif que Veranex : travailler avec les clients pour concrétiser et accélérer l'innovation dans les technologies médicales », a déclaré le PDG de Veranex, David Dockhorn. « Devicia, Clarvin et leurs filiales se concentrent toutes exclusivement sur les dispositifs médicaux et DIV, et offrent des services de conseil stratégique et d'exécution éclairée dans plusieurs domaines, dont les essais cliniques, la rédaction médicale, les stratégies réglementaires, les évaluations toxicologiques, la nomination de représentants au niveau local et les technologies de systèmes, qui renforcent les capacités et solutions de Veranex en matière de services complets de technologies médicales. »

Grâce à ce groupe d'entreprises, Veranex prend de l'ampleur à l'international et acquiert trois nouveaux sites en Europe et aux États-Unis.

« Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de soutenir nos clients de manière encore plus efficace grâce à une présence mondiale beaucoup plus affirmée et à nos services complets de dispositifs médicaux et DIV. Nous sommes fermement convaincus qu'une perspective mondiale et une empreinte géographique plus large apporteront une valeur stratégique à l'accès au marché de nos clients », a déclaré la PDG de Devicia, Elisabeth Liljensten.

La PDG de Clarvin, Åsa Runnäs, a quant à elle ajouté : « Dès nos premiers échanges avec Veranex, nous avons réalisé que nous partagions la même vision quant à la meilleure façon d'aider nos clients, c'est-à-dire en alliant véritable portée mondiale, veille réglementaire exceptionnelle et connaissances spécialisées dans divers domaines. »

Alvarez & Marsal (A&M) a servi de conseiller financier et McDermott Will & Emery (MWE) de conseiller juridique à Veranex dans le cadre de cette transaction. Christopher Fägerskiöld AB a servi de conseiller financier et Kanter de conseiller juridique au groupe Clarvin et Devicia. Les données financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

A propos de Veranex

Veranex est l'unique fournisseur de services technologiques véritablement complets à l'échelle mondiale et consacrés au secteur des technologies médicales. Proposant des conseils d'experts du concept à la commercialisation et sur l'ensemble du continuum de développement, Veranex permet une mise sur le marché accélérée, une maîtrise des coûts de développement, une atténuation des risques liés au développement et une évaluation accélérée de la viabilité commerciale. À chaque étape, les clients de Veranex réalisent des économies de coûts et de temps, tandis que les solutions très étendues de l'entreprise permettent d'unifier et de rationaliser l'ensemble du processus de développement. Veranex est soutenue par Summit Partners, Accelmed et Lauxera Capital Partners. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur VeranexSolutions.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Devicia

Devicia est un cabinet de conseil proposant des services complets et une expertise clinique dans le domaine des dispositifs médicaux. L'entreprise soutient ses clients tout au long du cycle de vue des dispositifs médicaux et DIV. Elle leur offre des perspectives éclairées grâce à des recommandations toujours fondées sur sa vaste expérience et sa participation de longue date à des comités techniques.

À propos de Clarvin

Pour les fabricants de dispositifs médicaux et DIV, Clarvin est LE consultant en réglementation qui oriente et soutient tous les aspects des processus d'assurance qualité et des questions réglementaires. L'équipe d'experts identifie des solutions de veille réglementaire sur mesure parmi les technologies à émergence rapide et dans un paysage réglementaire en constante évolution.

