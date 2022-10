Un NFT BAYC d'une valeur de 137 000 USD est remporté dans le cadre d'un incroyable concours Web3 sur MetaWin





SUPER, le chanceux utilisateur Web3, a remporté le formidable prix NFT BAYC #7159, d'une valeur alléchante de 137 000 USD, tout cela grâce à la société technologique novatrice MetaWin.

Le BAYC, dont la valeur permet l'achat d'une voiture de luxe ou d'une maison, est le prix le plus important jamais attribué sur la plateforme de concours de MetaWin, MetaWin.com. Devant à l'origine être décerné le 30 octobre, la date en a été avancée au 10 octobre suite au déferlement de candidatures.

L'un des éléments les plus rares de cette collection de 10 000 pièces, le BAYC #7159 comporte de nombreuses caractéristiques enviables. Le jeton non fongible (NFT) en fourrure bleue est vêtu d'un t-shirt sans manche, porte des clous d'oreilles en argent et une coupe mohawk, et possède des yeux 3D - pour ne citer que quelques-unes des caractéristiques communes à moins de 10% de la collection.

Les derniers instants du concours ont été diffusés en direct sur la chaîne Instagram de MetaWin. Le lauréat a été choisi de façon entièrement aléatoire, la technologie de contrat intelligente de MetaWin ayant sélectionné l'utilisateur chanceux du Web3 via Chainlink, la solution de générateur de nombres aléatoires (RNG) "on chain".

MetaWin a fait l'acquisition du NFT en mars dernier, et son prix a augmenté sensiblement sur OpenSea depuis sa création initiale. Alors qu'en mai 2021, il valait à peine 0,63 ETH, sa valeur atteint désormais un impressionnant 101 ETH.

Dans le cadre de la remise du BAYC #7159, MetaWin a officiellement remis 400 ETH de prix à de chanceux participants originaires du monde entier. Plus de 500 concours ont été remportées, la plateforme compte désormais plus de 10 000 utilisateurs connectés, pour plus de 100 000 candidatures déposées.

MetaWin.com offre à quiconque la possibilité de commencer à "gagner des prix dans le métavers". En connectant son portefeuille MetaMask gratuitement à la plateforme, chacun peut parcourir les concours portant sur de nombreux NFT appartenant à des collections notables telles Moonbirds, BAYC et Genuine Undead.

À propos de MetaWin

MetaWin est une société technologique entrepreneuriale, axée sur le Web3, née de la conviction que la technologie des contrats intelligents est prête à être adoptée en masse et qu'elle constituera à l'avenir une part importante de notre vie quotidienne.

Son objectif est de combiner ses connaissances commerciales et son expertise en publicité numérique avec les concepts de contrats intelligents et de technologie blockchain. MetaWin se concentre sur la création de produits passionnants qui offrent une réelle utilité aux utilisateurs finaux.

