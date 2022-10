Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant un nouveau financement au Port de Montréal pendant la Semaine de la chaîne d'approvisionnement





MONTRÉAL, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la secrétaire parlementaire du ministre des Transports et députée de Vimy, Annie Koutrakis, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et députée de Hochelaga, Soraya Martinez Ferrada, le PDG du Port de Montréal, Martin Imbleau, et le directeur général de DG CanEst Transit inc., Marc-Aurel Clapperton, feront une annonce importante à propos d'un nouvel investissement au Port de Montréal.

Les dignitaires seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Mercredi 12 octobre 2022 Heure : 9 h 30 (HNE) Lieu : Port de Montréal

3550, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H1W 2J4



Stationnement : L'entrée se fera par l'accès sur la rue Notre-Dame, à l'est de la rue Davidson. Note: Les personnes présentes doivent porter des chaussures plates et fermées pour des raisons de sécurité.

