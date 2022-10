Forge Biologics annonce des données cliniques positives actualisées pour RESKUE, un nouvel essai de Phase 1/2 d'une thérapie génique destinée aux patients atteints de la maladie de Krabbe





Forge Biologics, une organisation axée sur le développement et la fabrication sous contrat de thérapies géniques, a annoncé aujourd'hui que Maria Escolar, D.M., MS., directrice médicale, présentera des données cliniques actualisées de l'essai clinique RESKUE de Phase 1/2 sur FBX-101, la thérapie génique novatrice de la Société destinée au traitement des patients atteints de la maladie de Krabbe, à l'occasion du 29e congrès de la Société européenne de thérapie génique et cellulaire (ESGCT), qui se tient du 11 au 14 octobre 2022 à Édimbourg, en Écosse.

RESKUE est le premier essai clinique chez l'homme dans lequel les patients atteints de la maladie de Krabbe reçoivent du FBX-101, une stratégie systémique de remplacement génique du virus adéno-associé (VAA), après une myéloablation complète et une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH). La maladie de Krabbe est une leucodystrophie neurodégénérative génétique rare qui affecte le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP). La maladie de Krabbe affecte les nourrissons avec un taux d'incidence de 1 à 2,5 pour 100 000 et conduit à une mort prématurée, souvent avant l'âge de 2 ans. Les données cliniques appuient les observations précliniques que cette approche de la thérapie génique après une GCSH pourrait réduire bon nombre des problèmes immunitaires précédemment observés avec l'administration systémique de gènes VAA et pourrait créer un environnement plus sûr pour le remplacement génique. Les conclusions soutiennent également cette approche novatrice pour étendre la mise en oeuvre de stratégies de remplacement génique afin de cibler les maladies métaboliques qui relèvent de la GCSH.

Les données issues des sujets traités démontrent que l'administration par voie intraveineuse de FBX-101 après une GCSH est sûre et bien tolérée. Les données indiquent notamment une absence de réponse immunitaire humorale contre le VAA administré par voie systémique, et une activité nettement accrue de l'enzyme galactocérébrosidase (GALC) est observée dans le plasma et le liquide céphalorachidien. La maladie de Krabbe est caractérisée par des mutations dans le gène GALC, qui aboutit à une perte des fonctions motrices. Tous les sujets traités à ce jour ont également affiché une activité motrice améliorée et un développement normal du cerveau, ce qui ne serait pas anticipé en l'absence de transfert génétique systémique du gène GALC.

« Nous sommes heureux de présenter les données de multiples patients dans notre essai RESKUE et encouragés par les résultats d'innocuité et d'efficacité observés chez les sujets traités par FBX-101 », a déclaré le Dr Escolar. « Une mise à jour des données de notre première cohorte démontre que l'administration par voie intraveineuse de FBX-101 après une GCSH est sûre et bien tolérée, on observe notamment une activité accrue de l'enzyme GALC dans le plasma et le liquide céphalorachidien, une myélinisation normale de la matière blanche et une normalisation du développement moteur. Les résultats sont enthousiasmants et nous donnent de l'espoir pour les patients atteints de la maladie de Krabbe qui ne parviennent généralement pas à dépasser l'âge de deux ans s'ils ne sont pas traités. »

Intitulée "Intravenous FBX-101 (AAVrh10.hGALC) following Hematopoietic Stem Cell Transplantation increases GALC activity, supports brain development and improves motor function in patients with Infantile Krabbe Disease: RESKUE Phase 1/2 Clinical Trial", la présentation du Escolar sera disponible pour tous les participants au congrès de l'ESGCT du 11 au 14 octobre 2022. Pour plus de détails au sujet de la conférence, veuillez consulter le site : https://www.esgctcongress.com/

Timothy J. Miller, Ph.D., PDG, président et cofondateur de Forge, partagera également les données cliniques durant une présentation de la Société le mercredi 12 octobre 2022, à 9h15 (heure du Pacifique), à l'occasion de la conférence Cell & Gene Meeting on the Mesa de l'Alliance de médecine régénérative (ARM) qui aura lieu à Carlsbad, en Californie. L'assemblée annuelle est organisée du 11 au 13 octobre 2022. De plus amples détails sur la conférence sont disponibles sur le site Internet de l'ARM : https://alliancerm.org/arm-event/meetingonthemesa/

À propos de la maladie de Krabbe

La maladie de Krabbe est une maladie neurodégénérative rare qui affecte environ 1 à 2,5 personnes sur 100 000 aux États-Unis. Elle est provoquée par des mutations autosomiques récessives dans le gène de la galactocérébrosidase (GALC), une enzyme responsable de la dégradation de certains types de sphingolipides, comme la psychosine, associés à une myélinisation du système nerveux. Sans GALC fonctionnelle, la psychosine s'accumule jusqu'à atteindre des niveaux toxiques dans les cellules, en particulier dans les cellules isolant les nerfs dans le cerveau et le système nerveux périphérique, provoquant une démyélinisation rapide. La maladie de Krabbe se manifeste initialement par de l'irritabilité, un retard de développement et une faiblesse musculaire progressive ; les symptômes progressent rapidement jusqu'à des difficultés à avaler, à respirer, un retard de développement qui s'aggrave et une perte de la vue et de l'ouïe. La maladie de Krabbe infantile (apparition à l'âge de 0 à 12 mois) conduit généralement à la mort des patients non traités avant l'âge de 2 ans. Les cas infantiles tardifs (apparition à l'âge de 12 à 36 mois) meurent généralement avant l'âge de 6 ans. La norme de soin actuelle, la greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), a montré sa capacité à stabiliser le déclin cognitif et à améliorer nettement les résultats neurologiques à long terme lorsqu'elle est effectuée avant l'apparition de symptômes. Cependant, la GCSH ne corrige pas la neuropathie périphérique qui est progressive alors que le patient grandit, conduisant à une perte de la motricité globale et finalement à la mort. Un diagnostic précoce est essentiel pour traiter les patients atteints de la maladie de Krabbe avant la survenue d'importants dommages neurologiques. Actuellement, 10 États américains effectuent un dépistage néonatal de la maladie de Krabbe. Les nourrissons dépistés positifs, donc chez lesquels une activité GALC insuffisante a été détectée, font l'objet d'une analyse de la psychosine et des mutations afin de confirmer le diagnostic et prédire l'apparition de la maladie.

À propos de FBX-101

FBX-101 a été développé pour traiter les enfants atteints de la maladie de Krabbe. FBX-101 est une thérapie génique agissant sur le vecteur viral adéno-associé de sérotype rh10 (AAVrh10) administrée par voie intraveineuse après une GCSH. Le vecteur délivre une copie fonctionnelle du gène GALC aux cellules tant dans le système nerveux central que dans le système nerveux périphérique. FBX-101 a montré sa capacité à corriger fonctionnellement la neuropathie centrale et périphérique associée à la maladie de Krabbe, à améliorer les résultats de motricité globale et à prolonger significativement la durée de vie dans les modèles animaux. Cette approche peut potentiellement surmonter certains des problèmes de sécurité immunologique observés dans les thérapies géniques par VAA traditionnelles et prolonger la durée du transfert génétique.

À propos de l'essai RESKUE

RESKUE est un essai clinique de Phase 1/2 étudiant l'innocuité et l'efficacité de FBX-101 chez des patients atteints de la maladie de Krabbe infantile. Il s'agit d'une étude à dose croissante sans insu, non randomisée, portant sur l'administration par voie intraveineuse d'AAVrh10 après une GCSH, dans le cadre de laquelle les sujets ont reçu la norme de soin, une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH), pour la maladie de Krabbe, suivie d'une perfusion unique d'un produit de thérapie génique par virus adéno-associé. Des sujets de l'histoire naturelle étendue seront utilisés à des fins de comparaison comme groupe témoin. De plus amples informations sur l'essai RESKUE sont disponibles en ligne sur le site https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04693598.

À propos de Forge Biologics

Forge Biologics est une société hybride axée sur la fabrication sous contrat de thérapies géniques et le développement de thérapies au stade clinique. La mission de Forge est de permettre l'accès à des thérapies géniques révolutionnaires et de contribuer à leur concrétisation. Forge a établi son siège social à The Hearth, situé à Columbus, dans l'Ohio, sur un site de 200 000 pieds carrés qui utilise 20 unités cGMP (conformes aux bonnes pratiques de fabrication). Installation cGMP conçue sur mesure, et spécialisée dans la fabrication de VAA, The Hearth peut héberger des services de fabrication de bout en bout pour accélérer les programmes de thérapie génique, des stades préclinique et clinique jusqu'au stade commercial. En adoptant une approche axée sur les patients, Forge vise à accélérer les processus, de sorte que ceux qui en ont le plus besoin puissent bénéficier au plus vite de ces avancées médicales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.forgebiologics.com.

