Mastercard lance la campagne « Recette Secrète » pour soutenir les femmes propriétaires de petites entreprises

La nouvelle campagne renforce l'engagement de Mastercard à offrir des solutions qui répondent aux défis quotidiens des propriétaires de PME canadiennes et leur donne les moyens de prospérer

TORONTO, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Mastercard a lancé aujourd'hui sa nouvelle campagne «?Recette Secrète?» afin d'accroître la visibilité des femmes propriétaires de petites entreprises dans le secteur culinaire et de leur fournir le soutien, le financement et les ressources dont elles ont besoin pour bâtir leurs entreprises. L'initiative sera lancée à travers une campagne publicitaire nationale mettant en vedette trois femmes qui ont surmonté des défis pour préserver et développer leur entreprise.

La campagne inclut un programme de financement en partenariat avec Pier Five pour aider les femmes propriétaires à accroître leur entreprise. Elle fait également la promotion de l'utilisation d'une fonction de «?Google Maps?» qui permet aux gens de repérer, de visiter et de soutenir les femmes propriétaires de petites entreprises afin d'avoir un effet significatif au sein de la communauté.

Cette campagne s'appuie sur l'engagement de Mastercard, annoncé en 2020, de verser 250 millions de dollars américains en actifs financiers, technologiques, de produits et d'information sur cinq ans aux petites entreprises du monde entier, y compris au Canada. Les fonds soutiendront la sécurité financière et la vitalité des entreprises et de leurs travailleurs, ainsi que leur expansion en ligne.

«?Au Canada, les petites entreprises sont le fondement de notre économie et les piliers des communautés, mais de nombreuses femmes canadiennes qui lancent leur propre entreprise gagnent moins que leurs homologues masculins1?», explique Nishant Raina, responsable, Services bancaires aux PME chez Mastercard Canada. «?Les petites entreprises gérées par des femmes doivent avoir accès au soutien et aux ressources qui leur permettront de prospérer. C'est exactement ce que fait cette campagne : il offre aux femmes propriétaires de petites entreprises une plateforme pour entrer en contact avec les clients et crée une communauté forte qui inspirera la prochaine génération d'entrepreneurs.?»

Qu'il s'agisse de flux de trésorerie ou d'efficacité opérationnelle, les ressources au sein de petites entreprises sont souvent surchargées. Ce problème est aggravé par le fait que 80 %2 des entreprises de services alimentaires ont accumulé de nouvelles dettes au cours des deux dernières années. Les petites entreprises gérées par des femmes qui ont des dettes doivent doubler leur emploi du temps pour s'en remettre.3

«?Pour être un catalyseur pour la communauté des petites entreprises, il faut soutenir toutes les petites entreprises, et en particulier les groupes qui font face à un plus grand nombre de défis?», a déclaré Raina. «?Le pouvoir des relations est au coeur de ce qui peut favoriser le changement et assurer la réussite des petites entreprises. En bâtissant une communauté d'entrepreneurs et en présentant leurs histoires, nous contribuons à créer une mine de connaissances et d'expériences que les propriétaires peuvent analyser, en mettant en pratique les apprentissages clés et, au bout du compte, prospérer.?»

Pier Five et Mastercard Small Business Fund

Mastercard s'associe à Pier Five, une plateforme qui met en lumière des entrepreneurs créatifs et les aide à raconter leur histoire, afin de souligner, de financer et de soutenir les petites entreprises gérées par des femmes au Canada. Pour les aider à développer davantage leurs activités, Mastercard fournira à cinq femmes propriétaires de petites entreprises un financement de 10 000 $ CA. À partir du 11 octobre et jusqu'à la fin du mois, les femmes propriétaires de PME canadiennes de tous les secteurs peuvent faire une demande en ligne.

Les cinq propriétaires d'entreprise seront également invités à vivre une expérience inoubliable qui réunira des femmes de partout au Canada lors d'un événement communautaire unique. Ils auront l'occasion de tisser des liens ainsi que d'apprendre de leurs pairs et des exécutifs de Mastercard afin de développer davantage leurs activités.

Soutenir les femmes propriétaires de petites entreprises

Pour encourager les communautés à acheter local, Mastercard encourage les femmes propriétaires de petites entreprises à s'inscrire sur Google Maps en tant que «?dirigées par des femmes?». Le mot clé permet aux consommateurs de chercher, de découvrir et de magasiner facilement auprès d'entreprises appartenant à des femmes de leur communauté.

Le soutien de Mastercard pour les PME

Mastercard est fière d'encourager les petites entreprises au Canada, en offrant des outils, des renseignements et des ressources pour supporter ce secteur essentiel de l'économie canadienne. Parmi ces efforts, nous offrons :

Un accès facile à des outils de gestion du capital et des flux de trésorerie pour s'assurer que les petites entreprises disposent des fonds dont elles ont besoin pour fonctionner efficacement

Des outils de cybersécurité gratuits pour aider les PME canadiennes à protéger leur environnement contre les menaces financières et numériques

Un accès à des outils et à des ressources essentielles grâce à des partenariats avec Digital Main Street, Salesforce, Startup Canada, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et d'autres

En donnant aux petites entreprises accès à des capitaux, à des solutions de paiement numériques, à des renseignements sur les données, à des solutions de cybersécurité et à des outils leur permettant de gérer leurs entreprises de manière plus efficace et sécuritaire, Mastercard s'engage à aider les entrepreneurs au Canada. Ces solutions sont facilement accessibles et peuvent être déployées pour répondre rapidement aux irritants et aux besoins immédiats des petites entreprises.

Sur le site Mastercard.ca/SoutenirLesPetitesEntreprises, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur ces efforts, sur les femmes propriétaires de petites entreprises et les commerces à encourager et où magasiner.

