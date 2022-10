Shanghai Electric célèbre son 120e anniversaire - Accélérer la transition vers des solutions vertes et à faible émission de carbone





SHANGHAI, le 10 oct. 2022 /CNW/ - Le forum du sommet sur l'intégration énergétique pour un avenir intelligent, organisé par Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric) dans le cadre des célébrations du 120e anniversaire, s'est terminé avec succès à Shanghai le 26 septembre 2022.

En ce moment historique et critique pour l'entreprise, et en réponse à l'urgence mondiale de réduire les émissions de carbone, Shanghai Electric est en train de faire évoluer tous les segments de son activité vers un format à faible émission de carbone. Pour ce faire, il faut renforcer la capacité des nouveaux systèmes et équipements électriques et développer une combinaison optimale de sources d'énergie traditionnelles et renouvelables afin de soutenir le développement d'un écosystème énergétique moderne.

Liu Ping, directeur et président de Shanghai Electric Group Co., a déclaré lors du forum qu'au cours des 120 dernières années, l'entreprise s'est lancée dans un voyage innovant visant à donner au monde les moyens d'agir grâce aux efforts déployés pour développer ses principales activités en vue d'une coopération gagnant-gagnant et d'un développement intégré.

« Tout au long de ce parcours, Shanghai Electric est devenu un excellent exemple de ce qui peut être fait pour permettre à la Chine de devenir un fournisseur clé d'équipements haut de gamme dans le monde. Cette évolution a permis à l'entreprise de passer du statut d'acteur majeur dans son domaine à celui de représentant de ses pairs dans le pays, qui cherchent collectivement à exporter des équipements et des technologies de classe mondiale », a déclaré Liu Ping.

Shanghai Electric a accompli de nombreuses réalisations record, tant au niveau national qu'international. Sur la base de ses capacités et de ses atouts actuels, la société compte exploiter pleinement ses trois avantages concurrentiels fondamentaux - fabrication extrême, services intégrés et compétitivité des talents - pour construire trois plates-formes liées de premier plan dans l'industrie, couvrant les équipements de base, les systèmes intégrés et le capital industriel, mettant ainsi en marche ce qui est en passe de devenir la principale tendance de développement pour les 120 prochaines années.

Shanghai Electric est actuellement l'un des rares producteurs au monde à couvrir toutes les catégories d'équipements énergétiques. Le secteur de l'énergie produit plus de 80 % des émissions totales de carbone de la Chine, ce qui en fait le principal obstacle à la réalisation de l'objectif de plafonnement et de neutralité en matière de carbone.

Depuis 2021, avec la fréquence élevée des événements météorologiques extrêmes, associée à l'intensification des tensions autour de l'approvisionnement énergétique mondial, de nombreuses régions du pays ont connu des pénuries d'électricité, soulignant l'importance croissante du ballast thermique. Dans le contexte d'une transition massive des combustibles fossiles stables vers des énergies de rechange volatiles, les participants s'accordent à dire que, pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone tout en garantissant la sécurité énergétique, la complémentarité multiénergies sera la meilleure solution pour le développement intégré des sources d'énergie traditionnelles et renouvelables sur le long terme.

Chen Ganjin, membre du comité du parti et vice-président de Shanghai Electric, a souligné que la structure énergétique de la Chine a connu un changement majeur au cours de la dernière décennie, la proportion de la capacité installée d'énergie solaire et éolienne ayant augmenté de manière significative, tandis que la part de l'énergie du charbon a diminué pour atteindre la moitié du total, et que l'énergie nucléaire est redevenue une solution de rechange viable en croissance constante. L'essor des sources d'énergie renouvelables a précipité le stockage de l'énergie dans une période de développement rapide. Cependant, en raison de leur caractère aléatoire et intermittent, la connexion au réseau des énergies renouvelables à grande échelle et à haut ratio posera de sérieux problèmes pour le fonctionnement sûr et stable du réseau.

En détaillant le paysage de l'écosystème énergétique chinois, M. Chen a ajouté que la consommation d'énergie par habitant en Chine est relativement faible par rapport à d'autres pays et régions du monde, ce qui démontre un énorme potentiel de croissance pour les marchés de l'énergie et des équipements connexes. Shanghai Electric s'engage à contribuer à répondre aux besoins de l'écosystème énergétique chinois en matière de production, de transport, de stockage et de vente d'électricité.

Le groupe optimise ses efforts pour favoriser la croissance des équipements alimentés par des énergies conventionnelles et de rechange, alors que le pays poursuit ses objectifs de pic et de neutralité carbone. Shanghai Electric dispose de capacités techniques éprouvées dans les domaines de l'énergie propre et efficace du charbon, de l'énergie nucléaire sûre et de pointe, ainsi que de la régulation efficace et flexible du gaz et de l'électricité. En outre, le groupe tire parti des innovations technologiques pour améliorer son portefeuille d'équipements et de solutions de stockage alimentés par l'énergie éolienne, solaire et l'hydrogène, tout en accélérant la transformation et l'exploration de scénarios d'application supplémentaires pour ses robustes équipements de réseaux intelligents.

Sur la base de ses équipements électriques compétitifs existants, Shanghai Electric a réalisé des progrès significatifs dans la mise en oeuvre de nouvelles solutions de système pour l'intégration de l'électricité produite à partir du charbon et du stockage de l'énergie, l'intégration source-réseau-charge-stockage et l'intégration de l'hydrogène vert et des produits chimiques. En outre, avec la transformation énergétique en cours, le groupe saisit de nouvelles opportunités dans le secteur du stockage de l'énergie avec ses batteries au vanadium connues pour leur haut niveau de sécurité, leur évolutivité à haute capacité et leur longue durée de vie.

Conformément aux objectifs de pic de carbone et de neutralité carbone, Shanghai Electric s'efforce d'établir une présence dans ce qui est appelé « 4+2+X » (où « 4 » fait référence à l'énergie éolienne, à l'énergie solaire, au stockage de l'énergie et à l'hydrogène; « 2 » fait référence à l'équipement industriel intelligent et à l'équipement médical haut de gamme; et « X » fait référence aux nouvelles opportunités dans le secteur de l'énergie) en se concentrant sur le soutien à la réduction des émissions de carbone dans l'énergie et l'industrie, de concert avec l'objectif de créer un nouveau système électrique complet et une solution intégrée pour les parcs industriels verts et à faible émission de carbone.

En s'appuyant sur ses capacités éprouvées en matière d'équipements fonctionnant à l'énergie conventionnelle, Shanghai Electric prévoit de poursuivre ses investissements dans des équipements et des technologies innovants dans les domaines de l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et thermique et du stockage de l'énergie, ainsi que de l'alimentation électrique, du réseau, de la charge et du stockage de l'hydrogène, afin de devenir un pionnier dans la réalisation des objectifs de pic et de neutralité carbone, tout en créant des équipements fonctionnant à l'énergie de rechange et des équipements automatisés haut de gamme.

