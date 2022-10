Quand parler de maladie mentale ne suffit plus





Journée mondiale de la santé mentale

MONTRÉAL, le 10 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Douglas lance l'édition 2022 du Mouvement Bâtissons l'espoir , une initiative de visibilité provinciale pour soutenir la recherche de pointe et les soins aux patients de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Centrée autour du témoignage de Magalie qui souffre d'un trouble de la personnalité limite, la campagne encourage la population à agir face aux enjeux de maladie mentale en faisant un don à l'organisme ou en partageant les contenus disponibles sur leurs plateformes sociales durant le mois d'octobre.

Les plus récentes données du Gouvernement du Canada démontrent qu'un Canadien sur trois sera touché par une maladie mentale au cours de sa vie. Le Mouvement Bâtissons l'espoir espère inciter les gens à passer à l'action en donnant un visage à la maladie mentale qui va au-delà des statistiques alarmistes.

Selon Laura Fish, présidente et cheffe de la direction de la Fondation Douglas , « le témoignage de Magalie rappelle que les troubles psychiatriques sont notre responsabilité collective, qu'il faut bâtir l'espoir pour ces individus dont la vie a été bouleversée par la maladie mentale. La pandémie a démontré que les besoins sont criants à plusieurs niveaux, qu'on pense au financement de la recherche qui nous permet d'améliorer les traitements offerts ou à l'accès aux soins en santé mentale. »

Le Mouvement Desjardins se joint à la campagne et remettra un montant équivalent pour tous les dons effectués à la Fondation d'ici le 31 octobre prochain, jusqu'à concurrence de 50 000 $ au total. « La santé mentale est un enjeu important pour notre société et les demandes en recherche ainsi qu'en soins directs aux patients sont de plus en plus criantes. Notre appui permettra d'une part d'aider celles et ceux qui en ont actuellement besoin, mais également de contribuer à l'avancement de la recherche et des soins offerts en santé mentale », soutient Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

L'Institut Douglas a observé une hausse globale de 69% pour les demandes d'accès à ses services en santé mentale sur les dix années précédant la pandémie. Une tendance à la hausse qui met de la pression sur les services cliniques et les programmes surspécialisés élaborés à l'Institut Douglas dont certains sont offerts partout au Québec.

Bien que la situation puisse paraître inquiétante, le Dr. Gustavo Turecki, directeur scientifique du Centre de recherche Douglas et chef de psychiatrie du CIUSSS Ouest-de-l'Île-de-Montréal se veut rassurant: « nous avons une expertise clinique unique ici au Douglas qui nous permet de faire des découvertes qui vont améliorer la vie des gens et leur permettre de se rétablir. » Selon le spécialiste, l'un des obstacles au déploiement des avancées scientifiques en santé mentale demeure le financement. « Nous avons besoin de plus de ressources pour bonifier nos services et nos programmes existants et les offrir à encore plus de gens qui en ont besoin », a-t-il affirmé.

Pour Mme Fish, le plus important demeure que la campagne puisse toucher le coeur des gens pour qu'ils passent à l'action. « Il faut mettre en relief l'importance de la recherche afin de bâtir l'espoir pour nos patients et ceux qui ont besoin d'aide, mais je crois que notre plus grande force cette année est de mettre de l'avant de vraies personnes comme Magalie qui nous racontent comment les soins en santé mentale et la médication ont changé leur vie », conclut-t-elle.

Le Mouvement Bâtissons l'espoir se tiendra du 10 au 31 octobre 2022. Il est possible de se joindre à la campagne en faisant un don sur le site web de la Fondation Douglas ou en partageant les contenus diffusés sur leurs plateformes sociales durant tout le mois d'octobre.

Pour visionner le témoignage de Magalie:

https://fondationdouglas.qc.ca/mouvement/

À propos:

La mission de la Fondation Douglas est d'unir les meilleurs cerveaux et de se donner les moyens d'améliorer la santé mentale de tous, aujourd'hui et demain. Créée en 1972, elle a pour mission de financer le développement de l'Institut Douglas : les soins aux patients et leur environnement, la recherche en neuroscience et en santé mentale, ainsi que l'éducation et la formation.

