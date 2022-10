Déploiement du premier vertiport italien à l'aéroport de Fiumicino





ROME, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aeroporti di Roma (ADR), Atlantia, UrbanV et le pionnier de la mobilité aérienne urbaine (UAM), Volocopter, ont effectué avec succès les premiers vols d'essai d'eVTOL (appareil électrique à décollage et atterrissage verticaux) piloté par l'homme dans l'espace aérien italien. Ces tests ont été réalisés dans un écosystème de mobilité installé à l'aéroport international Léonard-de-Vinci de Fiumicino. En ouvrant le premier vertiport pleinement fonctionnel d'Italie, les partenaires accomplissent une étape clé dans le projet visant à déployer des services de mobilité aérienne avancée (AAM) à Rome d'ici 2024.

Ce matin, Aeroporti di Roma, Volocopter, UrbanV et Atlantia ont effectué le premier vol d'essai public avec équipage d'un appareil électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) en Italie. Les partenaires ont aussi présenté le premier vertiport du pays destiné aux essais de mobilité aérienne avancée (AAM), en plus d'organiser une séance de réservation interactive sur la plateforme numérique VoloIQ de Volocopter. Cet essai intervient un an après la présentation du premier prototype d'eVTOL en Italie. Au cours des douze derniers mois, des progrès significatifs ont été réalisés en ce qui a trait à la technologie de vol, à la conception de vertiport et à la réglementation nécessaire au lancement des premiers services d'AAM entre l'aéroport de Fiumicino et la ville de Rome, qui devraient commencer d'ici 2024.

Après réception de toutes les autorisations requises des autorités italiennes, de l'autorité de l'aviation civile (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC) et du fournisseur de services de contrôle du trafic aérien (Ente Nazionale Assistenza al Volo - ENAV), qui continue de jouer un rôle central dans la formation du futur écosystème AAM, le pilote d'essai de Volocopter a fait voler le Volocopter 2X électrique devant des observateurs pendant 5 minutes, le long d'une trajectoire en forme de huit, à une vitesse de 40 km/h et à 40 mètres d'altitude. Le taxi aérien électrique de Volocopter est conçu pour offrir des vols de passagers rapides et sans émissions en milieu urbain, en survolant les routes et les voies navigables encombrées. La solution va dans le sens du plan d'Atlantia et d'Aeroporti di Roma, qui consiste à jouer un rôle de pionnier pour rendre l'avenir de l'aviation de plus en plus innovant et durable.

Le vertiport est conçu conformément au prototype de spécifications techniques pour la conception de vertiports VFR destinés à l'exploitation de VTOL pilotés par l'homme et certifiés dans la catégorie « Enhanced » de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA), et se situe dans le bac à sable réglementaire approuvé par l'ENAC. Il est conçu pour accueillir différents types de tests liés aux vols et aux opérations au sol (demi-tour, recharge de batterie, etc.), et est muni d'un système électrique capable de tester diverses technologies de recharge d'eVTOL (échange de batterie, recharge rapide, etc.). L'infrastructure, qui occupe une superficie d'environ 5 500 mètres carrés, a été dimensionnée de façon à être compatible avec les principaux eVTOLs qui seront certifiés dans les années à venir. Elle comporte une aire d'approche finale et de décollage (FATO) destinée aux opérations d'atterrissage et de décollage; une aire de stationnement; un hangar couvert de 20 x 20 x 6 mètres ainsi que diverses pièces, y compris un bureau, un entrepôt et une aire de recharge des batteries.

Le vol de ce matin a été suivi d'une démonstration du vertiport donnée par UrbanV, une société créée conjointement par ADR, Aéroports de la Côte d'Azur, Aeroporto di Venezia (SAVE) et Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Son objectif est de concevoir et de construire des vertiports à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, une autre dimension des futurs services AAM a été explorée : VoloIQ. Cette plateforme numérique constitue l'épine dorsale de l'écosystème de la mobilité aérienne urbaine et offre un accès numérique à tous les processus de travail. Des opérations aériennes aux réservations et au-delà, VoloIQ soutiendra et simplifiera l'expansion des opérations d'UAM et d'AAM dans les villes du monde entier. La plateforme accompagnera l'infrastructure physique (les vertiports) ainsi que l'écosystème global de la mobilité aérienne urbaine dans la dimension numérique.

« Un des volets clés de la nouvelle stratégie industrielle d'Atlantia consiste à investir dans la technologie et l'innovation, afin de rendre nos actifs plus durables et de favoriser la mise au point de nouvelles formes de mobilité intégrée, a déclaré Giampiero Massolo, président d'Atlantia. Nous sommes heureux d'avoir facilité la réunion de plusieurs entreprises dans lesquelles nous sommes actionnaires. En travaillant ensemble et en contribuant à un éventail d'expertises et de domaines d'excellence, nous créons un nouveau type de mobilité durable qui n'existait pas il y a quelques mois. De plus, nous collaborons avec les institutions connexes afin d'ouvrir le service au public à Fiumicino, avant de le déployer d'ici 2024 dans d'autres aéroports dans lesquels nous avons investi. »

« L'événement d'aujourd'hui représente une étape importante dans notre parcours de pionniers de la mise à l'essai et du déploiement de services de mobilité aérienne avancée en Italie. Il s'agit aussi d'un pas en avant dans notre mission de rendre les transports urbains plus durables et transparents, a affirmé Marco Troncone, PDG d'Aeroporti di Roma. L'ouverture du premier vertiport en Italie et la réalisation du premier vol d'eVTOL piloté par l'homme représentent une étape remarquable vers le lancement des premières liaisons AAM entre l'aéroport de Fiumicino et le centre-ville de Rome d'ici la fin de 2024, soit avant le jubilé. Ceci nous permettrait d'aider notre ville et nos institutions à accueillir les flux touristiques internationaux à l'aide d'un service novateur. »

« En un peu moins d'un an, nous sommes passés de la signature d'une entente de partenariat et d'une série d'événements qui ont donné le coup d'envoi à la réalisation d'un essai de vol dans un aéroport opérationnel. De plus, nous rassemblons tous les principaux intervenants et organismes de réglementation pour qu'ils puissent découvrir de leurs propres yeux ce service et cette technologie de mobilité », a indiqué Christian Bauer, directeur commercial et directeur financier par intérim de Volocopter.

« L'ouverture de ce vertiport d'essai revêt une importance particulière pour UrbanV, car elle représente notre premier pas vers l'établissement d'un réseau de vertiports dans la région de Rome, a expliqué Carlo Tursi, PDG de UrbanV. Tout en mettant à profit l'expertise acquise dans la conception et la construction d'infrastructures terrestres de mobilité aérienne avancée, nous travaillons en étroite synergie avec tous nos partenaires de ce nouvel écosystème de mobilité pour faire avancer les efforts visant à positionner Rome comme l'une des premières villes européennes à offrir des connexions fluides avec des aéronefs électriques. »

À propos de Volocopter

Volocopter développe la première entreprise de mobilité aérienne urbaine durable et évolutive au monde pour offrir des services de taxi aérien abordables pour les biens et les personnes dans les mégapoles du monde entier. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine. » Volocopter compte 500 employés dans ses bureaux de Bruchsal, Munich et Singapour. La société a levé un total de 579 millions de dollars en capitaux propres auprès d'investisseurs tels que Daimler, Geely, DB Schenker, BlackRock et Intel Capital, entre autres. www.volocopter.com

