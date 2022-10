Medit gagne quatre procès consécutifs contre 3Shape





SÉOUL, Corée du Sud, 8 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Medit Corp. (« Medit »), un fournisseur mondial de solutions de numérisation 3D, s'est défendu avec succès contre quatre actions en violation de brevets engagées en Allemagne par un concurrent danois, 3Shape A/S (« 3Shape »). Au cours des trois dernières années, 3Shape a mené des actions en violation de brevets contre Medit sur la base de quatre brevets (EP 2,568,870; EP 2,400,919; EP 2,732,434; EP 3,401,876). Cependant, les quatre procès en brevets ont maintenant été conclus en faveur de Medit par les tribunaux allemands. De plus, 1 des 4 brevets a été invalidé par les tribunaux allemands.

« Nous sommes ravis de constater que le tribunal a confirmé que ces dossiers étaient sans fondement et que le concurrent a tenté de protéger sa position préventive. Nous espérons que ce résultat contribuera à décourager les litiges judiciaires irresponsables à l'avenir. Nous voyons cela comme une victoire pour nos clients et nos partenaires, et finalement pour tous ceux qui s'intéressent à la dentisterie numérique. Ces décisions offrent au marché de la dentisterie numérique une plus grande clarté et une sécurité grandement nécessaire. Medit continuera d'apporter la meilleure technologie au bénéfice de nos clients et des patients. » <GB Ko, PDG>

