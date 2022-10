Forte croissance, mais marges plus faibles pour Jotun





Jotun a vu son résultat d'exploitation et son bénéfice d'exploitation augmenter depuis le début de l'année. Toutefois, la marge d'exploitation a été mise à rude épreuve en raison de la hausse des prix des matières premières et d'importants troubles mondiaux.

Situation du marché

L'augmentation du volume des ventes et des prix a permis à Jotun d'enregistrer une forte croissance de son chiffre d'affaires au cours du premier et du deuxième trimestre 2022. Les résultats d'exploitation ont atteint 18 243 millions de NOK, soit une augmentation de 22 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Tous les secteurs (peintures décoratives, revêtements de protection, revêtements marins et revêtements par poudre) ont enregistré une croissance des ventes à deux chiffres. « Nous sommes satisfaits de cette évolution et heureux de constater que le marché de la construction de navires neufs a connu une reprise après une période difficile. Nous constatons également une amélioration des ventes dans le domaine des équipements de maintenance, des revêtements de protection et des peintures décoratives des navires », déclare Morten Fon, président-directeur général.

Défis mondiaux

Cette évolution positive intervient à un moment où le monde est confronté à des défis majeurs. La guerre en Ukraine secoue les marchés des matières premières et provoque une crise énergétique en Europe. En outre, des défis persistants sont présents dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. « Le déséquilibre géopolitique met le commerce international sous pression. Cependant, partout dans le monde, nos collaborateurs ont bien su gérer cette situation dans un contexte exigeant », déclare M. Fon. Et les coûts ont donc subi une hausse. Même si le bénéfice d'exploitation de Jotun a augmenté pour atteindre 2 653 millions de NOK, le bénéfice d'exploitation est resté inférieur par rapport à l'exercice précédent.

Perspectives

Jotun prévoit à l'avenir une croissance continue des ventes. La hausse des prix des matières premières continuera à représenter un défi. Cependant, certains signes indiquent que les prix des matières premières ont désormais atteint un pic et commencent à baisser. En outre, les défis liés à la guerre en Ukraine, à la crise énergétique, aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la pandémie de Covid-19 persistent. « Le monde qui nous entoure est caractérisé par les troubles et l'incertitude. Toutefois, notre organisation reste solide et intacte, et nous sommes prêts à poursuivre notre croissance », déclare M. Fon. Jotun est bien positionnée pour poursuivre une croissance rentable, et l'entreprise poursuit sa stratégie de croissance à long terme et ses plans d'investissement.

Principales données financières

(millions NOK) T2 2022 T2 2021 Variation Résultat d'exploitation 9 783 7 534 30 % Bénéfice d'exploitation 1 510 1 027 47 % Bénéfice avant impôt 1 256 908 38 %

(millions NOK) T1 + T2 2022 T1 + T2 2021 Variation Résultat d'exploitation 18 243 14 975 22 % Bénéfice d'exploitation 2 653 2 496 6 % Bénéfice avant impôt 2 236 2 315 -3 %

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

