Le gouvernement du Canada lance le Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche





Ses membres recommanderont des améliorations à apporter au système afin de favoriser la réussite des chercheurs canadiens

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - La réussite du Canada s'explique en grande partie par sa communauté de recherche de renommée mondiale qui se démarque par les nouvelles idées audacieuses qu'elle formule, les percées technologiques qu'elle réalise et les solutions qu'elle propose aux enjeux complexes de notre société. Le gouvernement du Canada est d'avis que, pour que le Canada puisse atteindre son plein potentiel, le soutien aux sciences et à la recherche doit évoluer et se maintenir au diapason des efforts déployés par les Canadiens pour repousser les frontières de l'imaginable et résoudre les problèmes les plus criants de notre monde en offrant des solutions de conception canadienne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, ont lancé le Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche. Le Comité se basera sur les perspectives de leaders du domaine des sciences, de la recherche et de l'innovation pour fournir des conseils d'experts stratégiques et indépendants au sujet de la structure, de la gouvernance et de la gestion du système fédéral qui soutien la recherche et les talents. Une telle approche permettra au gouvernement de s'assurer que les chercheurs canadiens sont bien positionnés pour rayonner davantage et accroître leur succès aujourd'hui et demain.

Le Comité se concentrera sur les relations entre les divers organismes fédéraux de subvention de la recherche (le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada), ainsi que sur la relation qui unit ces organismes et la Fondation canadienne pour l'innovation.

Comme l'ont démontré la pandémie de COVID-19 et la crise climatique, si nous voulons trouver des solutions aux défis les plus urgents qui touchent le monde entier, il faut renforcer la collaboration au sein de la communauté de recherche, des divers ordres de gouvernement et de l'industrie au Canada, de même qu'avec la communauté internationale. La mise en place d'un système de soutien à la recherche cohérent et souple permettra aux chercheurs canadiens de répondre de manière rapide et efficace aux problèmes actuels et futurs. L'optimisation du système canadien de soutien à la recherche aidera les chercheurs à transcender les disciplines et les frontières, à saisir les nouvelles occasions qui se présentent, et à répondre de manière directe aux besoins et aux intérêts émergents pour améliorer la santé, le bien-être et la prospérité des Canadiens.

Citations

« Si le Canada est aussi bien connu pour ses recherches de calibre mondial, c'est grâce aux énormes aptitudes de ses chercheurs. Ceux-ci transforment leur curiosité en nouvelles idées audacieuses qui peuvent améliorer grandement la vie et le bien-être des Canadiens. Par la mise en place du Comité, notre gouvernement s'assurera que notre soutien à la recherche demeure à la hauteur de ce que produit le milieu canadien des sciences et de la recherche. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre priorité est d'appuyer la communauté scientifique de calibre mondial du Canada afin qu'elle puisse relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi nous mettons à profit l'expertise et les points de vue d'un nouveau comité consultatif pour maximiser l'impact de la recherche et de l'innovation en aval, ce qui contribue considérablement au bien-être et à la prospérité des Canadiens et des Canadiennes. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

Faits en bref

Le Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche compte sept membres, dont le poste de présidence. Les membres ont été choisis par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et par le ministre de la Santé. Le Comité consultera des spécialistes et des parties intéressées afin de profiter de leur expérience, de leur expertise et de leur opinion.

Depuis 2016, le Canada a engagé plus de 14 milliards de dollars pour soutenir la recherche et les sciences au pays.

Produits connexes

Restez branchés

